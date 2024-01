Přesto, že aktuální sezonu dohraje ve žlutomodrém dresu Teplic, oficiálně už patří do toho červenobílého. Dvacetiletý stoper Štěpán Chaloupek podepsal v Edenu čtyřletou smlouvu. "Nejvíc mě charakterizují osobní souboje, maximální nasazení. Velká minutáž, kterou jsem na podzim v lize dostal, mi ohromně pomohla, dodala sebevědomí. Snad se mi to podaří prodat v létě ve Slavii," říká mládežnický reprezentant.

Štěpán Chaloupek, dvacetiletý stoper, nová slávistická posila. | Foto: SK Slavia Praha

„Štěpán je ve svých dvaceti letech pilířem základní sestavy prvoligového týmu a reprezentační jednadvacítky. V našem hledáčku byl dlouhodobě. Zaujala nás obrovská síla, dominance v hlavičkových soubojích a zároveň, s přihlédnutím na jeho mladý věk, velká herní vyspělost. Jarní část sezony stráví ještě na angažmá v Teplicích a já věřím, že do letní přípravy naskočí ještě zkušenější hráč, který u nás naplno rozvine svůj fotbalový potenciál,“ vysvětloval pro klubový web důvody jeho angažovaní sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Sám talentovaný stoper je z přesunu pochopitelně nadšený. A také z toho, že jednání už skončila a o své nejbližší budoucnosti tak má jasno.

"Cítím úlevu, štěstí. Jsem moc rád, že se to povedlo dotáhnout do konce, táhlo se to nějakou dobu. A jsem rád, že jsem svou budoucnost se Slavií spojil. Věřím, že to bude úspěšná cesta. Slavia byla nejaktivnější ze všech týmů. Ten projekt, který tady mají nastavený, se mi velmi líbí. Jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout do úspěšného konce a podepsat to," neskrýval nadšení ve svém prvním rozhovoru po podpisu nové smlouvy.

"Trenér Trpišovský mi osobně volal, gratuloval mi. Říkal mi také nějaký program, nastínil cestu, kterou bych měl pokračovat," dodal.

