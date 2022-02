Pražská Sparta jela do jihočeské metropole s jasným cílem získat tři body. „Možná jsme mohli mít po podzimní části sezony o čtyři body víc, takže Plzeň a Slavia uhrály na podzim víc bodů než my, ale třeba jich na jaře uhrajeme zase víc my,“ uvedl před cestou na jih Čech pro klubový web trenér Pavel Vrba.

S přáním jednoho z favoritů soutěže obrat o body ale do zápasu šli i fotbalisté Dynama: „Naším cílem je zvítězit, i když máme za soupeře Spartu a víme, že budeme muset hrát na hranici svých možností. Přesto ale chceme uspět,“ ujišťoval před utkáním trenér David Horejš.

Dynamo nemělo k dispozici brankáře Vorla, jenž zakončil podzim čtvrtou žlutou kartou. Proti Spartě, odkud na hostování přišel, by však stejně chytat nemohl a jeho post v brance zaujal Dávid Šípoš. A Vorla zastoupil výborně, udržel čisté konto.

FOTO: Klokany v Teplicích zarmoutil sváteční střelec

Sparta začala svižně a prvních pět minut měla více ze hry, první roh zápasu však kopalo Dynamo, po Čoličově centru ale brankář Holec nebezpečí odvrátil. Nicméně Jihočeši pak hru vyrovnali a útoky se střídaly na obou stranách. Ve 14. minutě dokonce mělo Dynamo první vážnější šanci zápasu, když po Mršičově přímém kopu pálil van Buren od zadní tyče z voleje těsně vedle.

Postupem času Pražané zvýšili aktivitu a v 25. minutě se také oni dopracovali ke svému prvnímu rohu, Dočkal ale nikoho ze svých spoluhráčů ve vápně nenašel.Ve 32. minutě po Mihálikově centru z pravé strany se brankář Holec nedohodl se stoperem Panákem, míč ale jen prolétl malým vápnem do zámezí. Vzápětí si na Skovajsův centr z levé strany naskočil Mihálik, jeho hlavička však skončila půl metru nad Holecovou brankou.

To ve 37. minutě byli Pražané vedoucímu gólu blíž, ani Hložkova tvrdá střela zpoza vápna se ale mezi tři tyče nevešla, bližší tyčku ale možná lehce lízla. Krátce nato znovu Hložek se proháčkoval do další slibné šance, jeho ránu z deseti metrů ale pozorný Šípoš kryl. První dějství zajímavého utkání tak skončilo bez branek a výsledek odpovídal průběhu hry, do půle to byla zcela vyrovnaná partie.

Fotbalový šok na úvod jara: Karviná vyhrála na Slavii!

Druhou polovinu utkání otevřela obrovská šance Dynama, když Skovajsa našel přetaženým centrem u zadní tyče zcela volného Mihálika, jenž ale ze vzduchu míč poslal jen do boční sítě. Krátce nato se opřel do míče na druhé straně Krejčí, byla to ale střela spíše z kategorie propagačních, takže brankář Šípoš neměl žádné potíže.

Rušná podívaná pokračovala dál a v 59. minutě po Čoličově rohu Valenta hlavičkoval z dobré pozice nad břevno. Vzápětí se po pravé straně uvolnil hostující Pešek, dostal se ale do příliš ostrého úhlu a brankáře Šípoše nepřekonal. V 65. min. si Mihálik všiml, že brankář Holec je daleko z vápna a zkusil Schickův kousek, opuštěnou branku Sparty ale z půlicího kruhu o metr překopl. Ještě blíž gólu byl v 73. minutě Hora, jehož dělovku brankář Holec vyrážel s velkými potížemi a jen před sebe.

Posledních deset minut nečekaně patřilo spíš Dynamu, když ale Buren pět minut před koncem Buren po Čoličově přímém kopu hlavičkoval nad branku, skončil zápas bez gólů.

Fotbalové jaro startuje. Kdo urve titul? Slavia má v patách hladové vlčáky

„Chyběly tomu akorát dvě věci – a to, aby byl plný stadion a my vstřelili branku,“ vyzdvihl trenér Dynama David Horejš, dle něhož jeho svěřenci odvedli ale velice dobrý výkon. „Jsem přesvědčen, že jsme byli lepším mužstvem a je velká škoda jen, že jsme žádnou akci nedotáhli ke gólu,“ litoval domácí kouč a připomněl dvě Mihálikovy šance.

„Před zápasem bychom bod brali, myslím si ale, že jsme byli lepší a měli jsme vyhrát. A kdybych aspoň jednu z těch dvou svých šancí proměnil, tři body bychom získali,“ sypal si popel na hlavu Ondřej Mihálik.

„Chtěli jsme být aktivnější, jenže s výjimkou jedné individuální akce Hložka jsme si nevytvořili větší šanci,“ netajil se trenér Pavel Vrba svým zklamáním. „Na druhou stranu je třeba uznat, že Budějovice podaly velice zodpovědný výkon a já jsem hodně zvědavý, kolik manšaftů tady dokáže vyhrát, protože Budějovice mají hodně zajímavé hráče.“

Dynamo ČB - Sparta 0:0

ŽK: Hora – Pavelka. Diváci: 1000 (limit). Rozhodčí: Černý – Nádvorník Podaný.

Dynamo: Šípoš – Čolič, Havel, Králik, Skovajsa – Hora, Valenta – van Buren, Škoda, Mršič (90. Vais) – Mihálik (91. Brandner).

Sparta: Holec – Wiesner, Panák, Čelůstka, Polidar – Sáček (65. Pavelka), Krejčí ml. – Pešek (75. Minčev), Dočkal (75. Karabec), Haraslín (90. Patrák) – Hložek.