Jak se díváte na právě skončený ligový ročník z pohledu rozhodčích? Zaznamenal jste na jaře víc přehmatů než na podzim nebo v celé minulé sezoně?

Osobně hodnotím jarní část první ligy jako jednu z nejhorších, co jsem kdy zažil. Dnes jsou noviny plné kritiky sudích v barážových zápasech, ale podle mě je to jen důsledek toho, jak celé jaro probíhalo.

Můžete být konkrétnější?

Pro mě je hodně tristní hlavně naprosto nejednoznačné uchopení videa v českém fotbale. A to nejen pro veřejnost, ale i hráče, trenéry nebo samotné sudí. Samotnou kapitolou pak jsou nejasné výstupy Ligové fotbalové asociace a komise rozhodčích ve vztahu k zavedení této novinky. Kdyby se třeba aspoň někdo ozval a prohlásil, ano, poučíme se z chyb, které se vyskytly. Zatím ale nic. (na chvíli se odmlčí) A to nemluvím o podivných delegacích sudích. Mně to připadá, že český fotbal na jaře přišel o poslední zbytky důvěryhodnosti.

Ostatně o netransparentnosti v projektu VAR jste hovořil už před půlrokem, kdy jste zakončil ligovou kariéru…

Bohužel došlo na má slova a obavy. Vnitřně jsem rád, že jsem se alespoň vyhnul celé jarní blamáži s videem. Pro český fotbal to ale dobré vysvědčení není, což mi radost rozhodně nedělá.

A osvědčil se podle vás systém VAR, a v čem byl jeho přínos?

Pokud je během jednoho kola pouze na třech utkáních, pak je něco špatně. To přece musí každý vidět. Mně vadí to nejednotné uchopení celého videa, které v některých zápasech rozhodne tak, zatímco o měsíc později rozhodne jinak nebo nerozhodne vůbec. Můžeme se pak jen domnívat, zda rozhoduje pro některé kluby, nebo je to jen náhoda. Třeba Bohemka se do poslední chvíle strachovala o účast v lize. A vlastně i díky tomu, že byla v jednom zápase s videem poškozena. K této situaci nemuselo vůbec dojít a mohla hrát skupinu o Evropskou ligu. Vidíte, že tyhle podstatné momenty pak rozhodují.

Terčem zloby fotbalové veřejnosti jsou rozhodčí. Zvládli podle vašeho soudu spolupráci s videem?

Rozhodčí ve své podstatě za situaci nemohou, člověk píská jinak s videem a jinak bez videa. V utkání, kde je VAR přítomen, na něj podvědomě spoléhá. Ono je pak pro rozhodčí strašně náročné přeorientovat se z jednoho způsobu řízení na druhý. Jeden týden pískáte zápas s videem, další bez něj. Dokud nebude video všude, nelze hovořit o nějakém přínosu.

Hodně se teď diskutuje o výkonech sudích v baráži o FORTUNA:LIGU. Jaký názor na to máte vy?

Netroufnu si mluvit o tendenčnosti, ale souhlasím s tím, že na utkáních video být mělo. Pak se dalo vyhnout skandálnímu závěru sezony. Celé jaro bylo prostě špatnou reklamou pro český fotbal. Nechápu, že video může být na zápasech nadstavby horní šestky, kde už v některých zápasech v závěru nešlo o nic, zatímco v nadstavbě o udržení video nebylo vůbec. Přitom fakticky tam jde z hlediska sponzorů, vysílacích práv a podobně o daleko větší sumu peněz.

Podivné se zdály i delegace arbitrů. Třeba sudí Ardeleánu chyboval ve finále poháru Slavia-Baník, aby následně pískal existenční barážové utkání mezi Příbramí a Brnem. Chápete to?

Ne, a také jsem nad tím přemýšlel. Když po takovém utkání vidím, že se zvedl tlak veřejnosti, tak přece nedeleguji na podobně vyexponované utkání stejného sudího. A nakonec to po dalších chybách vyústí v to, že komise tohoto rozhodčího jednoduše hodí přes palubu. Přitom stejnou zodpovědnost by měli nést i ti, kteří tyto rozhodčí delegovali a psali posudky na jejich řízení zápasů. Mimochodem přesně ta hodnocení bych si moc rád přečetl, k tomu se ale nedostaneme.

Spousta lidí se domnívá, že liga byla kvůli použití VAR jen na vybraných zápasech neregulérní. Co tomu říkáte?

Logiku tento názor samozřejmě má, protože video má být na každém utkání. Na zápasech vedoucí trojky bylo video vždy. Přitom na zápasech, kde šlo mnohdy o víc, byť ta utkání nebyla asi tak sledovaná a mediálně zajímavá, nebylo vůbec. Napadá mě další příklad. Hrály poslední týmy tabulky Dukla s Karvinou, která byla výrazně poškozena. Bylo to v pátek, bylo to v Praze. Ať mi nikdo neříká, že tam nemohlo být video.

Nedošlo podle vás k jakémusi přizpůsobení asistenta videorozhodčího českým fotbalovým poměrům?

Svým způsobem se to tak dá říct. Za mě video ano, ale otázka je, jak s ním nakládat. Podle mě právě metodika práce s ním podstatně hap- rovala. Video mělo být rozhodčím zprvu jen nápomocno při závažných pochybeních. Pak do toho přijde pan Wilczek z komise rozhodčích a tvrdí, že podle jakéhosi reglementu z UEFA, který nikdo nikdy neviděl, se má video víc angažovat. Takže se angažuje, ale pak se stane, že se díky tomu kupí další chyby a ovlivňují zápasy. Uplynou dva měsíce, a najednou se zase upouští od toho, aby se VAR tak často používal.

Co si o tom lze myslet?

Jde prostě o neuvěřitelný chaos. Pak je logické, že fotbalová veřejnost je naštvaná a vidí v tom dvojí metr, neregulérnost a podobně. A já se jí bohužel nedivím.