/ROZHOVOR/ Dojde-li k přestupu mezi pražskými „S“, pokaždé to vzbudí vlnu emocí. Že to ale může fungovat, dokázaly po sparťanské anabázi například současné opory Slavie Josef Hušbauer se Simonem Delim. „Fanoušci je postupem času přijali. Věřím, že půjdu stejnou cestou,“ říká pětadvacetiletý obránce David Hovorka, který do Edenu sice přestoupil z Jablonce, ale je ze sparťanské mládežnické líhně a na Letnou se po letech strávených na hostování vrátil i do A týmu.

Jste smířený s tím, že jako bývalý sparťan to budete mít ve Slavii na začátku o něco těžší?

Když nabídka přišla, tak mě to hned napadlo. Spoustu kluků znám ze společného působení v jiných klubech a kabina mě přijala skvěle. To je nejdůležitější, pak to bude fungovat i na hřišti.