Úvodní kola přinášejí často v překvapení v podobě ztrát favoritů. Sparta v minulé sezoně prohrála první zápas sezony doma s Libercem, tentokrát se to povedlo, i když to také nebylo jednoduché.

"První zápasy nejsou nikdy lehké, obzvlášť po té zvláštní přípravě. Byli jsme hodně promíchaní s mladými kluky. Chtěli jsme hlavně vyhrát, to bylo důležité. Povedlo se a za to jsme rádi," začal Ryneš své hodnocení nakonec vítězného zápasu.

Ten naskočil do většiny přípravných zápasů, prakticky pořád to ale bylo bez jeho parťáků, kteří reprezentovali své země na kontinentálních šampionátech.

"Nerozehranost jsem necítil. Těžkých zápasů jsme odehráli dost. Kdybychom u vápna měli větší kvalitu nebo jsme tam lépe řešili situace, dali bychom víc gólů. Měli jsme hodně šancí. Škoda, že jsme je nevyužili," pokračoval třiadvacetiletý záložník, který těsně před gólem zahodil jednu nadějnou situaci, když pálil zblízka vysoko nad. Jeho trefa ale byla parádní, nekompromisně z voleje propálil vše, co mu stálo v cestě.

"Takhle to na tréninku trefuju často. Bylo to pro mě o dost jednodušší než při té první situaci, kterou jsem tam měl," usmíval se Ryneš.

Mrzel ho ale pochopitelně první inkasovaný gól. "Když prohráváte doma, není to dobře, obzvlášť v prvním zápase. Myslím si, že jsme to nezabalili. Do konce poločasu jsme vyrovnali a zvedli jsme se. Věřil jsem, že dáme druhý gól. Čekal jsem jich vlastně ještě víc. Ale tři body jsou doma," ulevil si.

Na trávníku mu chybělo ještě několik stálých opor, které si kvůli reprezentaci protáhly volno, naopak se do hry dostaly nové posily. "Samozřejmě nám někteří chybí. Ale těch šancí tam bylo dost. Kdybychom je proměnili, tak by byl ten zápas úplně jiný. Myslím si, že jsme si poradili i bez nich. Noví kluci jsou tu dva dny a myslím si, že zapadli skvěle. Mathias dobře zvládl hlavičkové souboje i rozehrávku. Konkurence být musí, včetně mého postu," poznamenal Ryneš, který má jeden osobní cíl.

"Chtěl bych se podívat do národního týmu. Každý o tom sní, je to čest hrát za reprezentaci. Udělám všechno pro to, abych se do ní dostal," dodal střelec prvního sparťanského gólu nové sezony.