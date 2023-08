Fotbalová Sparta uhrála v rámci předkola Ligy mistrů v Kodani bezbrankovou remízu a v domácí odvetě bude mít jediný úkol. Před vlastními fanoušky na dobře známém trávníku zvítězit. Hlavním hrdinou prvního vzájemného utkání byl brankář Peter Vindahl, výkonem ve druhém poločase ale zaujal i krajní obránce Jan Mejdr. „Pro mě osobně to byl svátek. Je to zápas, který chce hrát každý mladý fotbalista,“ vykládal po utkání osmadvacetiletý fotbalista.

Jan Mejdr v zápase proti FC Kodaň. | Foto: AC Sparta Praha

„Honza Mejdr první poločas na vystřídání, ale druhý byla odpověď, proč na něho Priske v podobných zápasech sází. Vindahl skvělý výkon, výborný nohama. Jenom jsem trochu nervózní z toho vyrážení střel před sebe,“ komentoval na Twitteru uživatel Lukáš Feštr.

„Mejdr odehrál asi nejlepší utkání ve Spartě. Za mě výborný výkon. Dozadu 100 procent a dopředu to zase nebylo tak hrozné,“ dodal na Mejdrovo konto Jiří Sojka.

„V první půli hroznej, ale vystřídal se Honza Mejdr za Honzu Mejdra a ten druhej byl famózní,“ přidal s notnou dávkou nadsázky uživatel Petr Čapek.

Hrdina Vindahl zahnal pochybnosti. Sparta díky němu postoupí, má jasno expert

Výkon Jana Mejdra v Kodani zkrátka vzbudil ohlas. V první půli se mu skutečně příliš nedařilo, v tom druhém ale přeřadil na vyšší rychlost a nahlas řekl, proč dostal prostor právě on. Po posledním ligovém kole totiž velká část fanoušků prosazovala, aby raději nastoupil na jeho pozici Tomáš Wiesner.

Mejdr jako defenzivnější hráč obstál, přestože domácí na Spartu od úvodu vletěli a v první půli měli řadu šancí. „Domácí do toho skočili rychleji, my jsme si na tempo trochu zvykali. V první půli jsme úplně nehráli to, co jsme chtěli, ale popasovali jsme se s tím dobře,“ hodnotil pro klubovou televizi sám pravý obránce Letenských.

Sám se dostal později i do střelecké pozice, ale neprosadil se. I proto si Sparta z Dánska odvezla slibný bezbrankový výsledek a o postup dál bude bojovat na domácí půdě. „Užil jsem si to. Kdyby to bylo vítězství, bylo by to lepší, ale remíza tomu sluší a můžeme být rádi,“ uvědomoval si Mejdr.

Vindahl čaroval, v Kodani gól nepadl. Rozhodne se za týden na Letné

Je podle něj remíza pro Spartu dobrým výsledkem do odvety? „Strašně těžká otázka. Kolikrát nás podržela konstrukce, dokážeme být lepší. Remíza zvenku je dobrá, ale doma je potřeba zabrat,“ hlásí sparťanský krajní obránce, který nasbíral další cenné zkušenosti a užil si bouřlivou atmosféru.

„Atmosféra super. Neskutečný stadion, fanoušci jak hostující, tak domácí. Já jsem si to užil. Nešlo slyšet vůbec nic. Kolikrát do defenzivy šly přihrávky, které normálně nechodí, protože se slyšíme. Je to zkušenost,“ přiznal Mejdr, podle jehož slov se jednalo o jednoho z nejlepších soupeřů, proti kterým si kdy zahrál.

„Kodaň bych určitě zařadil mezi top tři týmy, proti kterým jsem zatím hrál,“ zakončil. Zahraje si Mejdr proti Kodani i v domácí odvetě? Ta je na programu v letenské epet ARENĚ už v úterý 15. srpna od 19 hodin.