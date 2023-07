Čekám, že Bohemka zase bude čeřit vodu v horní skupině. Byl jsem malinko skeptický, když jsem viděl odchody a nevěděl, jak si ty střípky poskládat dohromady, ale kluci mi udělali radost přípravou. Vypadalo to, že si sedli a myslím, že to bude zase zajímavý mančaft, nepříjemný pro každého.

Tipnete si, na jakém místě klokani skončí!

Na prvním. Bude to sezona, jakou před několika lety v Premier League předvedl Leicester. Rozehrajeme se v poháru a pak zválcujeme ligu. Bude to pro všechny překvapení, pro mě samozřejmě ne.

Takže o tom, kdo vyhraje titul, nepochybujete…

Vůbec! Bohemka!

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Přijde mi to trochu postavené na hlavu. Odehraješ soutěž a nazdar, kdo je nejlepší, měl by to vyhrát. Nemám na to černobílý názor, jestli je to blbé nebo špatné, ale za mě je ideální odehrát třicet kol a tím bych to ukončil. Nehledě na to, že se tím o pár týdnů prodlouží sezona, kluci mají nároďáky a čas na odpočinek je pak minimální. Takže odehrát třicet zápasů, zvednout v Ďolíčku pohár nad hlavu a jdeme od toho.

