Mistrovský titul, ale nebude to snadné, myslí si před sezonou bývalá útočná opora Slavie Zdeněk Šenkeřík před startem nové sezony FORTUNA:LIGY. Dvojnásobný mistr ligy a historicky první střelec Slavie v Lize mistrů mluví o skautingu i o smyslu nadstavby.

Zdeněk Šenkeřík se raduje z jednoho z mnoha gólů, které ve slávistickém dresu nastřílel. | Foto: GetPhoto/Martin Malý

Co očekáváte od Slavie v nové sezoně?

Slavia opět prošla náročnou přípravou a bude to mít postavené tak, aby mužstva fyzicky přejížděla. Udělali další posily, skauting se zaměřuje na Skandinávii a vyplácí se jim to. Tenhle trend nastolili znovu, kádr trochu obměnili a přišel nový vzduch. Nečekám ale veliké změny v jejich herním pojetí.

Vyhraje titul, ale bude to veliký boj.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Sezona je díky nadstavbě moc dlouhá. Když už hrála o titul dvě mužstva, některé zápasy už byly o ničem. To ale musí vyhodnotit někdo jiný. Na ten náš malý český rybníček bych odehrál pouze základní část.

