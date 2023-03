„Koleno drží, za to jsem rád. Je to bezpochyby dobře udělané, cítím se dobře, i když mi chybí herní praxe a fyzická námaha,“ vyprávěl sám Bořil klubové televizi po utkání proti rezervě Bohemians. Zvykat si musel na nové spoluhráče, z nichž většina byla o řádku let mladší než on sám.

„Hrálo se mi s kluky dobře, úplně mě překvapilo, jakou to mělo úroveň. Mělo to velké tempo. Jsem rád, že jsem s nimi udržel krok a vyhráli jsme takovým rozdílem,“ vyprávěl dvaatřicetiletý krajní obránce.

MOL Cup: Pražská ligová trojka zabojuje o postup do semifinále

Vítězství 4:1 z pohledu sešívaného béčka mohl sám navýšit, když před půlí slibně zakončoval hlavou. Míč ale v síti neskončil. „Chyběla větší razance a větší důraz. Hlavička byla odpružená, ale už to šlo lehce za mě. Asi jsem málo vyskočil,“ popisoval Bořil s úsměvem.

Těšit ho mohlo zejména to, že po vážném zranění a dlouhé absenci zvládl odehrát hned 80 minut. Byť to nebylo za áčko, ani v soutěžním utkání. „Jsem rád, že jsem mohl po takové době nastoupit a pomoci klukům,“ měl jasno Bořil, který už stihl v lednu odehrát zhruba deset minut na soustředění Slavie v Portugalsku. Jaká tedy bude jeho další budoucnost?

Myšlenkami už v Srbsku? Ne! Olayinka pořád dře pro Slavii

„Ještě nevím, kdy nastoupím za áčko. Ještě je přede mnou dlouhá cesta. Ještě pár zápasů bude tady za béčko, abych se pořádně zafunil a zahrál si. Rok a půl jsem nehrál a je to znát,“ nechce Bořil nic uspěchat.

Béčku Slavie přitom začíná jarní část sezony už příští pondělí a bude to rovnou proti záložnímu týmu Sparty! Bořil by se tedy mohl vrátit do kolotoče soutěžních zápasů tam, kde se před sedmnácti měsíci všechno zastavilo. Pokud kapitán sešívaných na Letné skutečně nastoupí, dostane derby další nový náboj.

Nepřímý volný kop po kiksu Kováře? Podle nových pravidel ne! Chyba byla jinde