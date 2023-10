Sedmkrát v řadě v nejvyšší fotbalové soutěži porazili hráči Sparty soupeře z Mladé Boleslavi. Poosmé už to ale nevyšlo. Středočeši na domácím trávníku vyhráli zápas třináctého kola FORTUNA:LIGY po výborném výkonu 3:1! Pro Pražany šlo o první ligovou porážku v sezoně.

Boleslavští fotbalisté doma porazili Spartu 3:1! | Foto: FKMB/Jiří Koros

Sparťané začali aktivně, ale postupně začali přebírat iniciativu domácí hráči. Na hrotu boleslavského útoku o sobě dával vědět hlavně Jusúf. Během pěti minut se dostal do dvou zajímavých střeleckých příležitostí, ale bez gólové tečky. Vadit mu to tolik nemuselo, jelikož ve 24. minutě se prosadil jeho parťák Kušej.

Vyrovnání přišlo hodně rychle. Nejprve se neprosadil Karabec, ale ve 29. minutě se napřáhl Pešek a Trmal se po jeho střele natahoval marně.

Když už to vypadalo, že se půjde do šaten za nerozhodného stavu, prosadil se bývalý sparťanský špílmachr Matějovský. Kušej potrestal "lajdáckou" chybu před brankou a boleslavský kapitán už stál před lehkou úlohou. "Předvídal jsem, že Panák o mě neví a podařilo se nám je překvapit," usmíval se.

Hned po změně stran visel ve vzduchu třetí domácí gól, perfektním zásahem zlikvidoval Marečkovu střelu brankář hostů Vindahl.

Hosté častěji drželi míč, ale domácí si s jejich útoky dokázali poradit. A když už na Trmala prolétla střela, jako třeba Karabcova, dokázal si s ní poradit. Stejně jako s hlavičkou Panáka.

Boleslavští srdnatě bojovali, byli nebezpeční z protiútoku, výborný při útočení i bránění byl Hilál. Ten v 87. minutě přehlavičkoval obránce, poslal míč za obranu a Jawo střelou "z první" rozhodl o tom, že Boleslav bude proti lídrovi brát tři body!

"Když to kluci nahoře roztočí, jsme schopni porazit každého," usmíval se po zápase boleslavský kouč Marek Kulič.

"Do 25. minuty jsme měli čtyři velké šance. Kdo si to proti Spartě dokáže vypracovat? Říkal jsem si, aby nás to nemrzelo, ale pak dal Kušej gól. Sparta měla ve druhém poločase drtivý tlak, my ale zase smrtící brejky," dodal.

"Z každého získaného míče jsme byli hodně nebezpeční. Zatlačili nás, ale neměli nějaké výraznější šance. Vzadu jsme to zvládli skvěle, celý tým fungoval dobře a kompaktně," doplnil jej kapitán Marek Matějovský.

Na sparťanské straně pochopitelně vládlo zklamání. "Vůbec nejsem šťastný z toho, co jsem za celých devadesát minut viděl. Je to moje zodpovědnost. Měli jsme převahu, ale dělali hodně individuálních chyb a špatných rozhodnutí," přiznal trenér Brian Priske.

FK Mladá Boleslav - Sparta Praha 3:1 (2:1)

Branky: 24. Kušej, 45. Matějovský, 87. Jawo - 29. Pešek. Rozhodčí: Černý - Hájek, Hurych - Všetečka (video). ŽK: Kuchta, Ryneš, Sejk (všichni Sparta). Diváci: 5000 (vyprodáno).

Ml. Boleslav: Trmal - Kadlec, Suchý, Karafiát, Fulnek - Sakala, Matějovský (64. Poulolo) - Kušej, Mareček (72. Ladra), Solomon (72. Jawo) - Hilál. Trenér: Kulič.

Sparta: Vindahl - Gomez, Panák (77. Sejk), Sörensen - Wiesner, Laci, Sadílek (59. Kairinen), Pešek (59. Ryneš) - Karabec (77. Ševčík), Birmančevič (64. Olatunji) - Kuchta. Trenér: Priske.