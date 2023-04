/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Mladé Boleslavi uhráli s pražskou Slavií na domácím hřišti remízu 1:1. Pražané nevyhráli venku už čtyřikrát za sebou. Pokud v neděli večer vyhraje Sparta v Pardubicích, přijde parta trenéra Jindřicha Trpišovského o první příčku FORTUNA:LIGY.

Boleslav obrala vedoucí Slavii. Body se dělily po remíze 1:1. | Foto: Deník/Miloš Moc

Fotbalisté Mladé Boleslavi se představili v dalším ligovém kole opět doma a po Plzni vyzvali dalšího z aspirantů na titul – pražskou Slavii. A stejně jako před týdnem z toho byla dělba bodů po remíze 1:1.

V úvodu zápasu byl k vidění tlak favorita, ale brankář Šeda nemusel řešit žádnou vážnější situaci. První větší šance na druhé straně skončila vedoucím gólem Mladé Boleslavi. Po kombinaci Karafiáta s Ladrou se míč dostal na hranici pokutového území ke Kušejovi, který se zbavil svého strážce a parádní ranou levačkou nedal Kolářovi šanci.

Vedení si ale Boleslav do kabin neodnesla. Ve 32. se míč nadvakrát odrazil ve vápně k Zafeirisovi, který svou dorážku z velkého úhlu dokázal vměstnat do domácí branky. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, protože prohrávat venku 0:1 není nikdy jednoduché. Pak jsme ale měli skvělou reakci, když jsme dokázali vyrovnat,“ řekl hostující záložník Lukáš Provod.

Zatímco před týdnem to proti Plzni byla Boleslav, kdo se hnal za výhrou, tentokrát to byli hosté, kdo ve druhém poločase tahal za delší konec provazu. Slavie postupně stupňovala svůj tlak a dočkala se i gólu. V 82. minutě našel Masopust ve vápně Schranze, který míč uklidil do branky. Tu však nakonec rozhodčí po intervenci VARu pro ofsajd zrušil.

V hektickém nastavení se pak hra přelévala z jedné strany na druhou a šanci na nebezpečný brejk měla i Boleslav, další branka však už nepadla.

„Pro nás je to důležitý bod, zápas jsme odmakali a ubojovali až do konce. Slavia nás tlačila, ale my jsme to dobře odběhali, a kromě toho neuznaného gólu jsme je do ničeho nepustili,“ řekl k zápasu střelec jediné domácí branky Vasil Kušej.

Své hodnocení přidal i kouč Slavie Jindřich Trpišovský: „Druhý poločas jsme začali tlakem, měli jsme dvě šance Jurečky, ale pak už jsme se do zakončení nedostali. Gól jsme dali, bohužel pro těsný ofsajd neplatil. Z převahy jsme dali jenom jeden gól, a to bylo málo.“

„Dali jsme krásný gól Kušejem, ale Slavia postupem času získávala půdu pod nohama. Ve druhém poločase už byl soupeř lepší, my jsme nedokázali udržet balón. Dnes jsme z mála vytěžili hodně. Hráli jsme skvěle do obrany, ani Slavia si nevypracovala moc šancí,“ dodal k zápasu domácí kouč Pavel Hoftych.

FK Mladá Boleslav – SK Slavia Praha 1:1 (1:1)

Branky: 18. Kušej – 32. Zafeiris. Rozhodčí: Machálek – Hájek, Váňa. ŽK: Matějovský, Mareček, Jawo, Šeda - Schranz. Diváci: 4851.

Boleslav: Šeda – Šimek, Suchý, Karafiát – Ladra (86. Dancák), Mareček, Matějovský (54. Žitný), Kubista, Fulnek – Jawo (65. Donát), Kušej.

Slavia: Kolář – Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek (46. Provod) – Schranz, Zafeiris, Lingr (90.+3 Pech), Oscar (90. Hronek) – Jurečka (60. M. Jurásek), Tecl (60. van Buren).

