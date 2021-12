Sobotní program sedmnáctého kola fotbalové ligy nabízí čtyři utkání. Sparta si po obrovské chybě domácího brankáře Petra Bolka odváží z Karviné důležitou výhru 2:1, Teplice obstály v existenčním utkání proti Zlínu a po výhře 3:1 se posunuly na předposlední pozici. Večer ještě hraje vedoucí Slavia v Olomouci.

Dávid Hancko se snaží překonat Petra Bolka. | Foto: ČTK/Sznapka Petr

Karviná - Sparta 1:2

V prvním poločase se do jediné výraznější šance dostal hostující obránce Dávid Hancko, jenž nastřelil břevno, Karviná se sice bránila, jinak Spartu do výraznějších šancí nedostala. Ve druhé půli ale doslova daroval Matějovi Pulkrabovi branku brankář Petr Bolek, který nepochopitelně přestal hrát a nechal sparťanského forvarda na zadní tyči prostřelit míč do branky.