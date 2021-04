„Chtěl jsem se dostat přes hráče a bohužel do něj škrtnul," přiznal sedmadvacetiletý útočník Klokanů.

Pochopitelně se hrálo bez diváků, ale i kdyby byly tribuny Ďolíčku vyprodané, fotbal by se příliš nelíbil. Byl to spíše boj o každý metr hřiště a všichni se soustředili hlavně na to, aby nikdo neudělal chybu.

Změna stran situaci nezměnila

„Nebylo to moc pohledné, ale nasazení bylo veliké. Když zápas skončí 0:0, nemůže být spokojený nikdo. Byli jsme lepší v prvním poločase, ve druhém nás Jablonec přehrával, takže remíza je spravedlivá," okomentoval zápas trenér Bohemky Luděk Klusáček.

S bodem nakonec musely být spokojeny oba týmy. Jablonečtí si upevnili třetí příčku před Slováckem, to má ale dva zápasy k dobru. Bohemians neprohráli popáté v řadě.

Po změně stran se aktivita domácího týmu přesunula na ten hostující, ale ani tentokrát se žádná vyložená gólová šance neurodila. „Byl to boj bez šancí, nemohli jsme se do aktivnější hry dostat. Postupem času jsme byli aktivnější, ale chyběla nám finální fáze. Bod z venku je plusový, tady se nikdy nehraje snadno. Musíme připravit na další zápasy v rychlém sledu,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Bohemians - Jablonec 0:0 (0:0)

Rozhodčí: Pechanec – Hájek, Mikeska. ŽK: Hronek, Puškáč - Haitl, R. Hrubý, Krob.

Bohemians: P. Le Giang – M. Dostál, Köstl, Bederka, Vondra (89. Schumacher) – Hronek, Jindřišek, Květ, Vaníček (63. Bartek) – Puškáč (73. Osmančík), Necid (89. Keita).

Jablonec: Hanuš – Haitl, V. Kubista, Zelený, Krob – Pilař, Považanec, Kratochvíl (90. R. Hrubý), Jovović (72. Pleštil) – Doležal, Schranz (78. Hübschman).