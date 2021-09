Naopak v 79. minutě inkasovali třetí gól a bylo po zápase. Triumf Bohemians završil náhradník Koubek, kterého vysunul do šance další hostující žolík Necid. Útočník klokanů se prosadil ve druhém kole po sobě.

Moravané to nezabalili, zápas na chvíli zdramatizovali. Snížení přinesla tečovaná rána střídajícího Tkáče.Ševci ale na vyrovnání nedosáhli.

Zlínu to v ofenzivě drhlo, navíc vzadu dělal chyby. V 55. minutě to bylo 0:2. Keita předal míč Dostálovi a ten i s trochou štěstí překonal Rakovana.

Bohemka mohla jít do kabiny s výraznějším náskokem, ale Květa vychytal Rakovan a Chramosta těsně před poločase mířil nad.Fastav se k pořádnému zakončení dostal až ve druhé půli. S dalekonosným pokusem Gruzínce Čanturišviliho si ale hostující brankář Le Giang poradil.

Pražany poslal do vedení až ve 14. minutě Keita, jenž využil zaváhání domácí obrany a chytře přehodil bezmocného Rakovana.

S klokany to prostě doma neumí. Fotbalisté Zlína neporazili pražské Bohemians doma už osmnáct let a dlouhé čekání neutnuli ani v sobotu, kdy na Letné podlehli soupeři z Vršovic 1:3. Zelenobílým první venkovní výhru v této sezoně góly zajistili Keita, Dostál a střídající Koubek, za Fastav skóroval stejně jako v Liberci junior Tkáč.

