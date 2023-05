/FOTOGALERIE/ Tohle byl učebnicový příklad toho, jak zahodit body ze hřiště velkého favorita. Fotbalisté Bohemians prohráli na trávníku vedoucí Sparty 1:2, ale lídr FORTUNA:LIGY se na výhru extrémně hodně nadřel. Po bezbrankové první půli šli hosté do vedení po nádherné střele Jánoše, pak ale brankář Valeš zazmatkoval při rozehrávce, podrazil Kuchtu a Krejčí z penalty srovnal. Vítězný gól pak vstřelil pár minut před koncem Kuchta.

Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavby doma udolali Bohemku 2:1: | Foto: CPA

Sparťanský trenér Priske udělal tři změny v základní sestavě oproti vítěznému derby se Slavií. Jen na lavičce začali Vydra se Sadílkem, Haraslína pak nepustilo do hry zranění. Bohemians postrádali po dohodě klubů Drchala, který v Ďolíčku hostuje z Letné.

Domácí před vyprodaným stadionem zahrozili jako první, kapitán Krejčí mladší ale po dlouhém autu a nejistém vyběhnutí gólmana Valeše hlavičkoval těsně nad. Na druhé straně zastavil Matouškův únik stoper Panák, hrající 100. ligové utkání.

Sparťané sice podle očekávání více kontrolovali míč, ale hosté s nimi drželi krok a v první půli je příliš nepouštěli do šancí. Ve 23. minutě pálil vedle aktivní Krejčí. Na opačné straně vzápětí domácí podržel brankář Kovář, který vyrazil Hálovu střelu. Letenští dostali v úvodním dějství hned čtyři žluté karty, z toho Kuchta s Kairinenem čtvrtou, znamenající trest v příštím kole.

Po změně stran Priske hned dvakrát vystřídal a místo Zeleného s Kairinenem nasadil Höjera se Sadílkem. Domácím ale vstup do druhé půle vůbec nevyšel. Kovaříkův pokus z přímého kopu v 53. minutě ještě Kovář vyškrábl na roh, o pět minut později už ale "Klokani" vedli. Povedenou kombinaci zakončil po Puškáčově přiklepnutí střelu do horního rohu Jánoš, jenž se prosadil proti bývalému klubu.

Trápícím se sparťanům pomohl k vyrovnání kuriózní chybou gólman Valeš. Brankář Bohemians si ve snaze rozehrát posunul před sebe míč, ale nevšiml si, že ve vápně zůstal Kuchta. Poté, co ho domácí útočník obral o balon, fauloval a z penalty v 69. minutě srovnal Krejčí. Letenští měli výhodu pokutového kopu v šestém z posledních sedmi kol. Sparťanský kapitán vstřelil třináctý ligový gól v sezoně.

Domácím se ani po vyrovnání příliš nedařilo, přesto nakonec dokázali strhnout vítězství na svou stranu. Höjerův nákop sklepl Krejčí mladší ke Kuchtovi a ten v 85. minutě usměrnil míč ke vzdálenější tyči. Bývalý útočník Bohemians skóroval počtrnácté v ligovém ročníku. Závěr už sparťané ubránili a doma v nejvyšší soutěži pošestnácté po sobě neprohráli.

Ohlasy trenérů

Brian Priske (trenér Sparty): "Znovu se ukázala mentalita a charakter týmu. Náš tým tvoří lidé, co bojují. I když to s námi vypadá špatně, najdou sílu, aby zápas zvrátili. Necítím z hráčů přímo únavu, ale v takové situaci může i mentální stránka únavu přinášet. Cítíme, že jsme blízko získat největší trofej v Česku, nemáme v týmu moc hráčů, kteří by ji získali. Nemáme takovou dynamiku jako na začátku jara, ale mentální stránka je teď mnohem důležitější. Jsem rád, že se Honza Kuchta probral a došel pro penaltu. Jednoznačně nám dodala sílu. V té fázi jsme se trápili, vlilo to do hráčů sílu a víru, že to můžeme zvládnout."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Zklamání z výsledku, ale ne z výkonu, který jsme tady předvedli. Chtěli jsme vysunout presink, eliminovat nákopy za obranu, kterými se Sparta prezentuje. Kluci odehráli zápas velmi slušně, ale nezískali jsme žádný bod. Pokud jde o kuriózní situaci před penaltou, takovou jsem asi nikdy nezažil, ale stane se. Zápas to nerozhodlo, ještě byl čas. Nevím, jestli to třeba nebyl ofsajd, nikdo nám tady nic neukáže. Domácí jednu šanci proměnili, my měli šancí víc, ale další gól už nepřidali. Prohra nás mrzí. Možná platíme trochu nováčkovskou daň, v téhle skupině zkrátka takové chyby tyhle týmy trestají."

Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:0)

Branky: 68. Krejčí z pen., 85. Kuchta - 58. Jánoš. Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Volf - Orel (video). ŽK: Kairinen, Zelený, Karabec, Kuchta - Jánoš, Kovařík, Prekop, Valeš. Diváků: 17155.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák (63. Laci), Sörensen - Mejdr, Kairinen (46. Sadílek), Krejčí, Zelený (46. Höjer) - Karabec (77. Mabil), Minčev (77. Daněk) - Kuchta. Trenér: Priske.

Bohemians: Valeš - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jánoš (75. Beran), Jindřišek, Kovařík (75. Dostál) - Hála (83. Morávek), Matoušek (53. Puškáč) - Prekop (83. Mužík). Trenér: Veselý.

