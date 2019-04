„Je to skvělé, hlavně kvůli fanouškům, pro které fotbal hrajeme. Naše série bez gólu doma byla dlouhá,“ těšilo po zápase svátečního střelce. „Martin Dostál krásně posílá centry, kdybych byl v zakončení lepší, tak mám gólů daleko více,“ dodal.

Kdy naposledy vyhráli klokani v této sezoně na domácím hřišti ligový zápas? Museli bychom listovat až na úplný začátek sezony, do prvního kola, kdy Ďolíček slavil výhru nad Slováckem. „Říkali jsme si, že když jsme vyhráli naposledy první zápas, tak by bylo fajn vyhrát i ten závěrečný, abychom to hezky orámovali,“ usmíval se trenér Martin Hašek. „Tím to ale zlehčuji, série třinácti zápasů bez domácího vítězství je prostě strašná,“ přidal už na vážnou notu.

Spoustu zápasů odehráli jeho svěřenci dobře, ale k bodům to v konečném zúčtování nevedlo. Teď se podařil opak. Jablonec měl převahu, ovšem Bohemáci, hnáni skvělou diváckou kulisou, nechali na hřišti všechno a zápas ubojovali. „Nebyli jsme na tom běžecky tak dobře jako v předchozích zápasech. Proti nám stál velice zdatný soupeř, silný na míči i v běhu. Společně s fanoušky jsme to ale zvládli,“ těšilo Haška.

Jablonec se za výkon stydět nemusí

Na jablonecké straně pochopitelně vládlo zklamání. Parta ze severu Čech nedala venku gól už pět zápasů.

„Nedali jsme gól, i když jsme měli spoustu příležitostí a domácí z jediné střely, hlavičky po centru, skórovali hned na začátku zápasu. Ve zbytku už žádnou střelu neměli, ale hraje se na góly, domácí jeden dali a my ne. Herně nemohu nic vytknout. Kromě deseti minut jsme byli herně lepším týmem, ale opakuji, na to se nehraje. Za výkon a kombinační hru se nemusíme stydět, touhle cestou půjdeme dál. Prohra nás mrzí. Nikdy neděkuju, když se prohraje, ale hráči si hrábli a za to penzum práce před nimi musím smeknout,“ hodnotil zápas kouč Petr Rada.

Naděje na poháry

Bohemce příliš nepomohla Sparta, která doma prohrála s Karvinou, přímým konkurentem klokanů v boji o vyhnutí se baráži. Trenéra tak mohlo těšit jediné, že první gól ve sparťanském dresu dal jeho syn Martin. I když… „Jsem rád, ale víc by mě potěšilo, kdyby dal čtyři a Sparta vyhrála. Přiznám, že s výhrou Karviné jsme nekalkukovali,“ poznamenal Hašek starší.

I tak jeho partě svitla naděje na probojování se do prostřední skupiny o evropské poháry. „Pokud je šance, zabojujeme o ní, lepší je hrát o poháry než o baráž,“ vzkazuje střelec vítězného gólu David Bartek.

Bohemku čeká perný týden. Ve středu odehraje semifinále poháru MOL Cup v Ostravě, na Moravě zůstává a přesune se do Uherského Hradiště, kde v sobotu odehraje závěrečný zápas základní části proti Slovácku.