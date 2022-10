Jeho svěřenci dostali studenou sprchu hned v samotném úvodu. Běžela teprve třetí minuta a Poulolo poslal Hanáky do vedení. Srovnáno mohlo být o chvíli později, Drchal ale v dobré šanci netrefil branku. V pozoru museli být gólmani obou týmů, své celky podrželi a do šaten se šlo za stavu 0:1.

"Vstoupili jsme do utkání dobře. Dostali jsme gól ze situace, na kterou jsme se chystali. Šlo o takový polovlastní gól, po němž jsme se asi patnáct minut hledali. Postupem času se nám povedlo být zpátky v zápase. Výkon týmu gradoval a ještě do konce první půle jsme si nějaké šance vytvořili," pokračoval v hodnocení kouč Veselý.

Bojovný fotbal pokračoval i po přestávce, hráči si ale museli poradit i s horší kvalitou trávníku. Ďolíček pak vypukl nadšením v 70. minutě. Květovu střelu srazili obránci k Dostálovi a ten prvním gólem v sezoně, v nejvyšší soutěži prvním po více než roce, vyrovnal.

"Asi měsíc zpátky mi sociální sítě připomněly, že jsem rok nedal gól. Bylo možná i trochu načase. I trenér před minulým zápasem trochu zdůrazňoval, že se nemůžeme spoléhat na to, že góly budou dávat jen útočníci. Ve čtvrtek na tréninku byla podobná situace, to jsem do toho nevlítnul, teď ano. Kluci v kabině říkali, že je to můj nejhezčí gól v kariéře. Z těch pár gólů, co jsem dal, asi jo. Škoda, že nebyl vítězný. To je jediná kaňka," řekl Dostál po zápase novinářům.

Za stavu 1:1 mohly vedení na svoji stranu do závěrečného hvizdu strhnout obě strany. Nepovedlo se to ale nikomu… V nastavení byl blízko rozhodujícímu gólu Prekop, v klíčové situaci ale brankář Trefil vyrazil míč pohotovým zákrokem na roh.

"Soupeř zejména v druhých polovinách poločasu vyvinul velký tlak. Naprosto klíčová byla vyrovnávací branka, pak už je to na Bohemce strašně složité. Z celkového vývoje a průběhu utkání musíme bod brát," uznal olomoucký kouč Václav Jílek.

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 70. Dostál - 3. Poulolo. Rozhodčí: Batík - Podaný, Líkař - Zelinka (video). ŽK: Köstl - Chvátal. Diváků: 4892.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš (69. Beran), Kovařík (62. Hála) - Květ (77. Mužík), Prekop - Drchal (62. Puškáč). Trenér: Veselý.

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Poulolo - Chvátal (46. Vraštil), Spáčil, Breite (89. Sedlák), Navrátil (90.+4 Šíp), Sláma (78. Zifčák) - Růsek, Chytil (90.+4 Zlatohlávek). Trenér: Jílek.