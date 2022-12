Vůbec poprvé s týmem trénoval záložník Jan Matoušek, který se do Bohemians přesunul jako protihodnota za Petra Hronka. Ten po fantastickém podzimu zamířil do nedaleké Slavie, která bude na jaře nahánět vedoucí Plzeň. Matoušek bude u klokanů zatím hostovat, po sezoně mu ale vyprší stávající smlouva a stane se kmenovým hráčem Bohemians. U Botiče už podepsal nový kontrakt do konce roku 2025.

Další novou tváří v dresu Bohemky je plzeňský brankář Martin Jedlička, který bude v hlavním městě hostovat minimálně do konce tohoto ročníku. I on přišel ke klokanům jako protihodnota za jiného hráče. Konkrétně za další hvězdu podzimu Romana Květa.

I zatím poslední nováček v přípravě vršovického celku přišel ze západočeské Viktorky. S mužstvem Jaroslava Veselého se připravuje i Aleš Čermák. O formě jeho působení v Ďolíčku se bude v nadcházejících dnech jednat.

Co se týče dalších změn v kádru Bohemians, z hostování se vrátili Michal Vrána a Pavel Osmančík a po zahraniční misi podepsal novou smlouvu s klokany také Jan Vondra. V úvodu přípravy naopak chyběl zkušený kapitán Josef Jindřišek, který dobírá antibiotika a k mužstvu by se měl připojit po Novém roce.

Na trávníku naopak nechyběla další stálice David Bartek. Ten ale poprvé působil v nové roli. Ještě před Vánoci totiž ukončil profesionální hráčskou kariéru a stal se asistentem hlavního trenéra.

Už i pod jeho vedením se klokani na začátku ledna přesunou do Turecka, kde absolvují další fázi zimní přípravy. V rámci ní odehrají také čtyři přátelské zápasy, ve kterých vyzvou ázerbajdžánský Sabail FC, rumunský OSK Sepsi Sfantu Georghe, polské Zaglebie Lubin SA a srbský FK Radnički Niš. Jarní část FORTUNA:LIGY rozehrají Bohemians 28. ledna doma proti Teplicím.

