Fotbalisté pražských Bohemians za sebou mají vynikající sezonu, v níž skončili na čtvrtém místě FORTUNA:LIGY a doskákali do evropských soutěží. Čas na dlouhý odpočinek ale mít nebudou. Příprava na nadcházející ročník odstartuje klokanům už 19. června. V plánu předsezonní fáze má klub z Vršovic zahraniční soustředění i šestici přátelských zápasů se soupeři z ciziny i z domácí druhé ligy.

Fotbalisté Bohemians zahájí přípravu na novou sezonu 19. června. | Foto: CPA

Příprava odstartuje pro klokany v pondělí 19. června, kdy se hráči sejdou na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tam absolvují tradiční zátěžové testy a už druhý den vyběhnou na hřiště v tréninkovém centru v Uhříněvsi. První přípravný duel odehraje Bohemka v sobotu 24. června, kdy vyzve druholigovou Chrudim.

Následně se svěřenci trenéra Jaroslava Veselého přesunou na zahraniční soustředění, kde odehrají další tři zápasy. Tentokrát ale Bohemians nezamíří do Rakouska jako v minulých letech, nýbrž do slovinského města Ptuj. V rámci zahraničního kempu vyzvou klokani maďarský celek Zalaegerszegi TE, chorvatský NK Osijek a srbský Partizan Bělehrad.

Čvančaro, ty ses ostříhal? Mistr ligy trénoval s dětmi ve svém bývalém klubu

Po návratu do Česka čekají pražský klub ještě dva domácí přípravné zápasy, v nichž se klokani postaví slovenským Košicím a druholigové Jihlavě. Poslední přátelák je na programu v sobotu 15. července. O dalším víkendu pak odstartuje nový ročník FORTUNA:LIGY, v němž bude Bohemka obhajovat letošní skvělé čtvrté místo.

Jméno prvního soupeře se vršovický celek dozví ve středu 21. června, kdy proběhne losování nového soutěžního ročníku. Ve stejný den se bude losovat také druhé předkolo Evropské konferenční ligy. Právě do této fáze třetí evropské soutěže se klokani probojovali.

Posila pro účastníka pohárů! V Ďolíčku se hlásí Matěj Hybš

Zatím ale není jisté, kde budou Bohemians hrát domácí zápasy v Evropě. V systému UEFA sice potvrdili svůj Ďolíček, ale ten s největší pravděpodobností neprojde, protože nesplňuje podmínky, co se týče míst na sezení v kotli. Podle všeho tedy klokani využijí azyl na letenském stadionu Sparty.

„Instalace sedadel do kotle by byla náročná, kapacita by se zmenšila. Kdybychom šli cestou uzavření sektoru na stání, připravili bychom o šanci navštívit zápas další stovky fanoušků. S výjimkou bychom chtěli hrát v Ďolíčku, bez ní to nepůjde. Letná splňuje parametry a kapacita Ďolíčku se do ní vejde třikrát. Hodně jsme v tomto případě bojovali mezi volbou srdcem a rozumem, ale i pro komfort fanoušků s největší pravděpodobností vyhraje rozum. Věřím, že Letná bude plná, že se přijdou podívat na Bohemku v Evropě i nezaujatí fanoušci fotbalu,“ vysvětlit ředitel klubu Darek Jakubowicz.