Klokanů odlétá vysoký počet - 23 hráčů do pole a 3 brankáři. Přesto jich zelenobílý tým nechal ještě spoustu doma. Hůlka se doléčuje po operaci kolene, novou posilu Křapku nepustilo na palubu svalové zranění, Vacek má svolení hledat si nové angažmá, což poněkud překvapivě platí i u brankáře Le Gianga, který během podzimní části podával skvělý výkony. Do B týmu byli přeřazeni Lehovec s Valou, Osmančík a Ugwu odejdou někam na jarní hostování. Granečný neuspěl na testech a vrací se do Ostravy.