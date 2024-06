"Já osobně jsem už jako hráč nemohl v ten den, kdy příprava začínala, dospat. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. Vždycky se těším na lidi z toho kolektivu. Věřím, že to mají hráči podobně. Máme teď léto, je hezké počasí a trénujeme na dobře připraveném hřišti. Doufám, že toho využijeme a na sezonu se dobře nachystáme," povídá Ivan Hašek mladší v rozhovoru na webu Bohemians.

Do přípravy naskočily i nové posily - Dominik Pleštil, Aleš Čermák a Václav Drchal - přičemž kromě prvně jmenovaného jde o hráče, kteří už to v Ďolíčku dobře znají. "V tréninku je i Vladimír Zeman, který má za sebou hostování ve druhé lize. Věříme, že všichni budou pro tým přínosem a pomůžou nám," přeje si asistent kouče Veselého.

Logicky musel realizační tým překousnout i několik odchodů. "Bylo jich docela dost, ale máme v kádru dost kluků. Některé odchody byly očekávané. Nabídky na Prekopa s Köstlem byly už dříve, Beran avizoval, že chce změnit působiště, to jsme čekali i u Necida, smlouva končila Puškáčovi, hostování Kozákovi s Hufem," přibližuje odchody z kádru zelenobílých klokanů.

Tréninkové dávky má na starosti on s parťákem Davidem Bartkem a novým asistentem Stanislavem Hejkalem. "V dnešní době není úplně problém se spojit i na dálku a dát si dohromady potřebnou náplň. Tuhle fázi přípravy má pod sebou kondiční trenér Ruda Rondzik. Dá nám potřebné noty a co konkrétně my pak na hřišti uděláme, tak to už je jen na nás," vysvětluje.

Fotbalisté Bohemians si zopakují soustředění ve Slovinsku, kde je čeká trio soupeřů pro přípravné zápasy - Paksi, Loko Záhřeb a při návratu zpět pak Austria Vídeň.

"Minulý rok jsme tam byli moc spokojení. Co jsme chtěli, to jsme ve i Slovinsku dostali. Nyní se naskytla možnost utkat se s takto kvalitními soupeři. Čekají nás vynikající prověrky. Zápasů nemusí být v přípravě mnoho, ale jde o kvalitu protivníků. Ta je mnohem důležitější," uzavírá v rozhovoru pro fanoušky klokanů Ivan Hašek mladší.