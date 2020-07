Vedení klubu zareagovalo obvyklým způsobem. Trenér Martin Hašek byl po více než dvou letech ve funkci odvolán a do Vršovic se vrátil Luděk Klusáček, který Bohemku krátce vedl už v roce 2014. Jeho mise je jasná: zabránit tomu, aby zelenobílá parta znovu válčila až do posledních kol jen o ligové bytí a nebytí.

Výsledek? Bohemians do posledního kola válčili o postup do pohárové Evropy.

Senzační jarní tažení

Klusáčkovi a jeho spolupracovníkům se totiž povedlo něco nevídaného. Z nevýrazného mančaftu poctivých dříčů, který se prezentoval hlavně bojovným a poněkud těžkotonážním fotbalem, vytvořil nejpříjemnější překvapení jarní (až letní) sezony. Bojovnost a poctivá dřina zůstaly, přidala se ale kombinační svěžest a útočná dravost. Tým začal střílet góly a vítězit.

„Když jsem v zimě přemýšlel nad tím, co bude na jaře, říkal jsem si, že nejdůležitější nejsou výsledky, ale to, aby fanoušci Bohemians mohli být na tým hrdí. Na to, jak hraje, protože výsledky nejde pokaždé zaručit. Myslím, že nakonec se nám povedlo obojí,“ řekl Klusáček po posledním duelu.

Klokani sice doma porazili Mladou Boleslav 2:1, ale náskok hostů z prvního duelu nesmazali. Do kvalifikace o předkolo Evropské ligy tak nepostoupili, i tak si ale hráči užívali ovace nadšených fanoušků. A nejen oni, vyvoláván byl i trenér Klusáček. Muž, který do Ďolíčku vrátil radost z fotbalu.

„Je pravda, že jaro bylo bodově fantastické,“ souhlasil Klusáček. Pohled na tabulku jarní části FORTUNA:LIGY to dosvědčuje. Bohemka je v ní na senzačním druhém místě, víc bodů nasbírala jedině Plzeň. Slavia, Sparta, Liberec… Ti všichni zůstali až za klokany. Kdo by to po upachtěném podzimu čekal?

Konkurenční boj

„Byla tam řada dobrých výkonů a bylo znát, že fanouškům se to líbí. Že na nás chodí rádi. Těším se, že se snad od příští sezony uvolní regule a fanoušci budou moci přijít v hojném počtu,“ upozornil trenér na zajímavý paradox: jeho svěřenci začali hrát nejlépe po koronavirové pauze, kdy stadiony zely prázdnotou.

Nucená přestávka Bohemce pomohla v tom, že se doléčili marodi a Klusáček pak měl k dispozici široký kádr. To mu v nabitém programu umožnilo výrazně obměňovat sestavu, čímž jednak šetřil síly jednotlivých hráčů, a především v mužstvu udržoval zdravý konkurenční boj. Skoro nikdo neměl jisté místo na trávníku, každý tak jel nadoraz.

Chytil se útočník Matěj Pulkrab, zářili Petr Hronek a Jan Vodháněl, do někdejší formy se postupně dostal Jhon Mosquera. Obrana fungovala se spolehlivou solidností a všemu rozvážně šéfoval velezkušený kapitán Josef Jindřišek, živoucí esence „bohemáctví“ a zřejmě nejskromnější hvězda tuzemských pažitů.

Základ týmu zůstává

To všechno naznačuje, že v příštím ročníku by mohla úspěšná jízda zelenobílých pokračovat. „Rádi bychom pomýšleli výš,“ potvrdil Klusáček. „Předpokládám, že bychom mohli na slušné výkony navázat. Věřím, že kádr vydrží pohromadě. Základ zůstává.“ Z hostování se sice do Sparty vrací střelec Pulkrab, ale mluví se o návratu odchovance Martina Nešpora.

Chmury nad Ďolíčkem jsou každopádně (zatím) rozehnány. Vedení klubu dokonce oživilo plány na rekonstrukci stadionu, aby vyhovoval evropským parametrům. Přijde útok na poháry?

Zdroj: Deník