„Ten výkon nám nesmí ukolébat, ale povzbudit,“ řekl Klusáček. Už na jaře se mu podařilo zelenobílou družinu probudit a z Bohemky se stalo nejpříjemnější překvapení druhé poloviny soutěže. Proti Boleslavi vršovický tým dokázal, že herní i střeleckou pohodu dokáže přenést i do nového ročníku.

Bylo hodně těžké vyrovnat se s nejistotou, zda se zápas s Boleslaví uskuteční?

Přípravu to samozřejmě narušilo. Na poslední chvíli se měnila sestava, vypadli z ní někteří hráči, protože kromě těch s koronavirem jsme měli i další zraněné. Důležité ale je, že to nebylo znát na hřišti. Zvládli jsme to i v okleštěném složení. Otázka ovšem je, co bude dál, jestli nákaza bude nějakým způsobem pokračovat. To by bylo nepříjemné.

Potěšilo vás, jak hráči první duel zvládli?

Řekl bych, že to byl náš nejlepší výkon, co jsem tady. V týdnu musíme pracovat na tom, abychom na to navázali. Nechceme, aby se hráči uspokojili. Získané body musíme v neděli potvrdit v Brně, jinak trochu ztrácejí hodnotu.

Ale navázat na kvalitní jarní výkony se vám povedlo na jedničku, že?

Přesně tak. Utkání mělo velmi dobrou úroveň. Na to, že šlo o první zápas v sezoně, tak byla hra opravdu kvalitní. Žádný opatrný fotbal, čemuž pomohl i náš brzký první gól. A musím říct, že kvalitě pomohlo i mužstvo Mladé Boleslavi, i když ten výsledek tak nevypadá.

Našlo by se vůbec něco, co byste mužstvu vytknul?

Jedině snad to, že jsme nevstřelili dřív třetí branku. Ta by nás zklidnila. Ale výkony byly opravdu kvalitní, u většiny hráčů nadstandardní. Kluci mě potěšili a potěšili určitě i fanoušky. Výsledkem i předvedenou hrou. Musíme ovšem tyto výkony opakovat týden co týden.

Pomohlo vám, že jste v přípravě odehráli hodně zápasů?

To se těžko hodnotí, protože neznám tu druhou variantu. Obecně jsem ale příznivcem toho, aby se hrálo co nejvíc zápasů. Myslím, že to pomohlo.

Kapitána Josefa Jindřiška jste stejně jako na konci minulé sezony opět nasadil na levý kraj obrany. Je to jeho nová role?

Byla to určitá taktická varianta, která se nám v zápase potvrdila. Fungovalo to, Boleslav s tím měla problémy. Pepa odehrál výborný zápas jak z hlediska defenzivy, tak ofenzivy. Mužstvo se díky tomu rychle dostalo do hry a Boleslav si s tím nevěděla rady.