Zažil jste někdy podivnější zimní přípravu?

V Čechách určitě ne. (usmívá se) V zahraničí je ale normální, že soutěž pokračuje po kratičké přestávce.

Mezi posledním zápasem roku 2020 a prvním 2021 má Bohemka 27 dnů. Bylo složité naplánovat to tak, aby si hráči užili volno, ale zároveň byli schopni se připravit?

Díky tomu, jak je to období krátké, hráči tolik neztratí, z toho nemám obavy. Problém vidím spíše v terénech, jaké budou teď v zimě a na začátku jara. Ať říkáme, co říkáme, tak v Čechách na to moc nejsme připraveni a odpovídající zázemí mají tak tři čtyři kluby.

Kdy jste začali s přípravou a co všechno stihli?

V úterý 5. ledna. Původně jsme chtěli až ve čtvrtek, ale chybí nám body a nemohli jsme si to dovolit. Jaro bude hrozně dlouhé a hráči na to musí být připraveni v hlavě. Jsem přesvědčený, že nic za tak krátkou dobu neztratili.

Takže delší čas na přípravu v dalším průběhu podle vás nemusí chybět?

Nemusí to být vůbec problém. Záleží, jak trénujete v sezoně.

Co vám ukázala generálka s Mladou Boleslaví, kterou jste vyhráli 2:0?

Nečekal jsem nějaké zásadní věci. Hráči jdou do zápasu prakticky po třech týdnech a bylo to hlavně o tom, aby nasáli tempo a intenzitu zápasu, byť přípravné utkání je úplně o něčem jiném než mistrák.

Poslal jste do zápasu 20 hráčů. Máte jasno o sestavě nebo vám někdo z širšího kádru zamotal hlavu?

Víceméně přemýšlím o jednom dvou místech. Ale celkově, ne pouze na základě generálky.

Když se ohlédnete za podzimním vystoupením a postavením v tabulce, úplná spokojenost v Ďolíčku asi nepanuje, že?

Rozhodně ne. Chtěli jsme být jinde. Jsou k tomu objektivní důvody, nicméně chceme se soustředit na svoje výkony. Máme co napravovat a zlepšovat, hlavně venkovní zápasy. Při nich musíme být odvážnější. Odehráli jsme venku sedm zápasů a šestkrát během dvaceti minut prohráli 1:0 nebo i 2:0.

Vedle výsledků na hřištích soupeřů mohla být lepší i produktivita útočníků, že? Každý dal po jednom gólu…

Zlepšit se venku rozhodně musíme. Na útočníky se dá dívat tímto pohledem, na druhou stranu máme tři, které by nám mohl kde kdo závidět, ale de facto se na hřišti nepotkali. Spousta lidí kroutila hlavou, proč jsme angažovali Pulkraba a Necida k Puškáčovi, ale prvních šest sedm kol jsme hráli pouze s jedním klasickým útočníkem, kterým byl právě Puškáč, ale ten pak celý závěr sezony chyběl kvůli následkům koronaviru, nemohl dýchat. Necid s Pulkrabem se na hřišti potkali dvakrát, z toho Pulkrab jednou se sebezapřením. Kvůli těmto výpadkům jsme to měli v útoku hodně rozbité.

Je nějaká podzimní bodová ztráta, která vás obzvlášť mrzí?

Určitě zápas v Karviné. (prohra 1:2 po velmi sporné penaltě - pozn. autora) Špatně jsme začali, ale podařilo se nám srovnat. Věřím, že bychom tento zápas dovedli do vítězného konce, ale srazila nás špatně nařízená penalta. Soupeř pak hru rozkouskoval a dotáhl to. Je možné, že závěr podzimu mohl vypadat úplně jinak, kdybychom tento zápas vyhráli my.

Čeká vás hodně nabitý program a po úvodním zápase s Libercem pak tři zápasy během osmi dnů. Bude to náročná zkouška?

Jsem rád, když se hodně hraje. A myslím, že i hráči. Prošli jsme si tím už na jaře a není to žádný problém.

Jak vy osobně vnímáte ten nekonečný kolotoč testování a čekání na výsledky? Je to hodně únavné?

Je to nešťastné. Hlavně proto, že do poslední chvíle nevíte, kdo bude k dispozici. Nakousl jsem to už před posledním zápasem se Slavií, pravidla nejsou nastavena dobře. Je tu prostor, kdy rozhoduje hygiena, a to je šedá zóna, která nedělá fotbalu dobrou reputaci, jak jsme se už mnohokrát přesvědčili.

Věříte upřímně, že už se sezona dohraje bez komplikací?

Vůbec netuším. Jsem spíše skeptik. Při tomhle modelu a možných karanténách mužstev se na to dívám zkrátka skepticky.

A plán je jasný - co nejdříve odskočit týmům ze dna tabulky, že?

Přesně tak. Potřebujeme udělat dva tři úspěšné zápasy, plus máme k dobru dohrávku.