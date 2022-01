Antonína Křapku do Bohemians uvolnila Karviná, jejíž barvy v této sezoně hájil. Brzy osmadvacetiletý stoper vstoupil do velkého fotbalu v rodné Mladé Boleslavi, díky hostováním si ale zahrál i za Ústí nad Labem, Pardubice a dokonce i za Bohemku! Před aktuálním ročníkem Křapka přestoupil do Karviné, kde odehrál během podzimní části 17 zápasů ve Fortuna lize a další dva přidal v MOL Cupu. Vedení vršovického klubu momentálně řeší jeho přestup do Ďolíčku.

Zimní Tipsport liga se rozjela. Bohemians porazili B tým Sparty

Aktuálně dvanáctí Bohemians zahájili zimní přípravu minulý týden, kdy se na prvním tréninku hlásilo 27 hráčů a 4 brankáři. Po vypršení smluv odešli Vladislav Levin a Jan Vodháněl. První novou tváří se stal záložník Daniel Mareček, který do týmu přestoupil ze Slovácka.

Čtrnáctidenní zkoušku absolvuje ve Vršovicích ruský stoper Jevgenij Nazarov, který v minulosti nastupoval za Teplice. Obranné řady by měl vyztužit také Dominik Hašek z Chrudimi. Od druhého dne přípravy se připojil ke klokanům také mladý záložník Slavie Michal Beran.

Všechny čtyři zmiňované posily už si za Bohemians zahrály v prvním utkání zimní Tipsport ligy, ve kterém klokani porazili béčko Sparty 2:0. Pod vítěznou trefu se podepsal Nazarov, druhý gól zaznamenal Koubek. Další přípravný zápas sehrají Vršovičtí ve středu 12. ledna proti Dukle Praha a dá se očekávat, že šanci dostanou už i Granečný s Křapkou. Ve druhé polovině ledna pak klokani absolvují soustředění v Turecku. Další pohyby na soupisce se dají očekávat.

Hokej a fotbal v Praze: Kdo s kým a kde hraje tento týden?