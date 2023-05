Fotbalisté Bohemians v sobotu jasně nestačili na Slavii a ve vršovickém derby prohráli po třech inkasovaných brankách v prvním poločase 0:3. I tak ale měli důvod k radosti. Porážka Hradce Králové v Pardubicích totiž klokanům definitivně zajistila účast v nadstavbové skupině o titul. „I když jsme dostali na pr*el, tak se můžeme uklidnit tím, že jsme se dostali do šestky, jak jsme chtěli,“ prohlásil trenér Bohemians Jaroslav Veselý a pro zbytek sezony vyhlásil útok na top čtyřku soutěže.

Slavia se po výhře nad Bohemkou vrátila do čela tabulky nejvyšší soutěže. | Foto: CPA

„Už to můžu říct, teď si zahrajeme o tu čtyřku. Už na to kašleme. Šestku máme, tak si to dáme zřejmě se Slováckem a Olomoucí o čtyřku. Zápas se Slavií nerozhodne o tom, jestli budeme čtvrtí, nebo ne. Jestli si mám vybrat, tak budu radši, když porazíme jiné soupeře,“ nechal se slyšet po utkání v Edenu Veselý, který byl v předchozích rozhovorech na téma top čtyřky hodně opatrný.

Po vybojování nejlepší šestky a tedy účasti ve skupině o titul už ale není důvod klást si menší cíle. „Nejsme asi aspiranti na titul. Je potřeba vidět důležitost utkání, která přijdou. Teď se bude hrát o dobrou pozici do baráže, kde se rozhodne až ve vzájemných zápasech se Slováckem a Olomoucí. Tam bude klíč,“ uvědomuje si trenér klokanů.

Ty budou čekat v nadstavbě ty vůbec nejtěžší možné zápasy, které budou možná připomínat právě střetnutí se Slavií. Ta se výhrou nad Bohemians opět vrátila do čela tabulky.

„Vyhrála naprosto zaslouženě, od nás to bylo málo po celý zápas. Jako hlavní problém vidím ofenzivu, neměli jsme ani střelu na bránu. To je málo. Pokud chcete na Slavii uspět, musíte být nebezpeční, čímž je zaměstnáte,“ vyprávěl po utkání Veselý.

Právě jemu a jeho svěřencům se přitom na začátku měsíce podařilo najít velmi kvalitní recept na hru sešívaných. V semifinále MOL Cupu fotbalisté z Ďolíčku dvakrát vedli, ale nakonec padli v prodloužení.

„Možná jsme narazili na svůj strop, to nikdo neví. Už před zápasem jsem říkal, že naše nevýhoda je, že Slavia stejně jako my bude čerpat z předchozího zápasu a určitě nás nepodcení. Pro trenéra se to bude lépe motivovat, hráči budou vědět, jak to může být těžké. Hráči byli lepší na téměř všech postech. Ukázalo nám to rozdíl mezi špičkou ligy a námi. To ale není hanba. Možná jsme si sáhli na strop, ale každý strop se dá probořit,“ komentoval kouč klokanů rozdílnost obou vzájemných zápasů.

„Návodem na Slavii bylo to, jak jsme hráli v poháru. Za dvacet minut jsme tehdy měli tři gólovky a to byl klíč. Tím znejistíte soupeře. My se ale nesmíme ukájet jedním zápasem v poháru, to je pryč. Stejně jsme vypadli, takže to úspěch nebyl,“ uvedl Veselý.

Jeho tým má každopádně z poháru dobrý návod, jak hrát proti týmům z horních pater tabulky. A také si ukázal, že v těchto zápasech může bodovat. „V nadstavbě nás čeká pět podobných zápasů, ale nemůžeme si je jít užívat. Rozhodne se ve vzájemných zápasech se Slováckem a Olomoucí,“ uvědomuje si trenér Bohemians.

Jaká je tedy aktuálně, dvě kola před koncem, situace v tabulce? Bohemka je dál na čtvrtém místě a na svém kontě má 45 bodů. Na třetí Plzeň už ale kouká s jedenáctibodovým odstupem, zatímco před Slováckem má k dobru jen dva body. Šestá Olomouc pak na klokany ztrácí bodů pět. O nejlepší šestku může na úkor Sigmy ještě zabojovat Hradec Králové, Mladá Boleslav a Liberec.

Ještě před startem nadstavby se klokani pokusí vylepšit svoji pozici na půdě posledního Zlína a doma proti desátému Jablonci. Sigmu čeká souboj s Jabloncem a domácí duel s Baníkem Ostrava, zatímco Slovácko zavítá do Pardubic a doma uzavře základní část proti Zbrojovce Brno.