Bohemians v posledním zápase sezony vyhráli. Dál jde ale Boleslav

Fotbalisté Bohemians porazili Mladou Boleslav doma ve vršovickém Ďolíčku 2:1. Na dohnání tříbrankové ztráty z prvního duelu to ale nestačilo a do kvalifikačního duelu o postup do předkola Evropské ligy tak postupuje Boleslav. Pro klokany sezona skončila.

Utkání Bohemians Praha 1905 vs. FK Mladá Boleslav | Foto: Bohemians Praha 1905