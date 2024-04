Základní část nejvyšší fotbalové soutěže, FORTUNA:LIGY, završili Bohemians domácím zápasem s Pardubicemi. Svým fanouškům udělali radost, díky gólu střídajícího Matouška vyhráli 2:1. Ze všech týmů ve skupině o vyhnutí se sestupu či baráži mají nejlepší startovní pozici.

Jedna rána nestačila. Střídající Vojtěch Sychra vykřesal naději na zisk bodů brzkou vyrovnávající trefou. Klokani však udeřili zásluhou žolíka Jana Matouška. | Foto: David Haan

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 2:1 (1:0) Branky: 26. Kovařík (Hála), 74. Matoušek – 47. Sychra (Patrák).

Rozhodčí: Hocek – Hájek, Váňa. ŽK: 64. Hála, 90+4. Köstl – 51. Chlumecký, 83. Solil, 83. Vacek.

Bohemians: Soukup – Křapka, Vondra, Hybš – M. Dostál, Hůlka, Beran, Kovařík (90+4. Köstl) – Prekop (68. Puškáč), M. Kozák (59. Jan Matoušek), Hála (68. Ristovski).

Pardubice: Kinský – Halinský, Ortíz (79. Kukučka), Chlumecký – Icha, Donát (79. Vacek), Solil, Hlavatý – Brdička (46. Sychra), Krobot (63. Zlatohlávek), Patrák (63. Daněk).

Pardubice začaly v Ďolíčku aktivně a do vedení je mohl poslat Brdička, který se šikovně uvolnil ve vápně po přihrávce Tomáše Solila. Jeho střela na bližší tyč však neměla správnou razanci a domácí gólman si vše pohlídal. Po dalších minutách, které se odehrávaly spíše ve středu hřiště, dali o sobě vědět i Klokani. Kinský si však míč po střele Berana v klidu lapil do svých rukou.

Zřejmě dosavadní největší šanci zápasu si v 25. minutě připsali domácí. Prekop vyslal průnikovou přihrávkou do úniku Matyáše Kozáka. Ten v situaci jeden na jednoho chtěl propálit Antonína Kinského, ale míč mířil mimo tři tyče.

Netrvalo však dlouho a paradoxně z méně nebezpečné situace Bohemians udeřili. Hůlka se skvěle uvolnil na pravém křídle a přihrál na malé vápno, odkud Hála z jedničky vyslal oblouček za obranu hostů, kde si nabíhal Jan Kovařík. Ten neměl složitou situaci a míč dorazil za brankovou čáru - 1:0.

Klokani pokračovali v tlaku a blízko k brance byl opět Kovařík a také Prekop. Pardubičtí však nebezpečné okamžiky přežili.

Hra se následně přelévala z jedné strany na druhou, ale žádnou další šanci si ani jeden z týmů nepřipsal a do kabin se tak šlo za výhodnějšího stavu pro domácí.

Konec tabulky se vyrovnává

Kováčova družina brzy ve druhé půli srovnala. Nejprve k Halinskému propadl centr Hlavatého, ale pardubický obránce pálil jen pánu Bohu do oken. O necelou minutu později se však hosté již radovali. Hrdinou se stal střídající Vojtěch Sychru. Toho vyslal do úniku Vojtěch Patrák a východočeská "sedmadvacítka" šikovně obhodila domácího gólmana - 1:1.

Byť červení byli aktivnější, tak Bohemians si taktéž dokázali připsat nadějné příležitosti. V průběhu 60. minuty si musel dávat pozor Kinský proti šikovně ukryté střele Matouška.

Právě tento střídající žolík, který nahradil nevýrazného Kozáka, poslal domácí tým do jednobrankového vedení. Matoušek se nejlépe zorientoval v prostoru malého vápna a prostřelil Kinského. Tím tak nejlépe oslavil svůj návrat na ligové trávníky po dlouhém zranění.

Svěřenci trenéra Radoslava Kováče následně měli ještě patnáct minut na vyrovnání nepříznivého výsledku. Byli to však Klokani, kteří byli více nebezpeční a Východočeši tak v pražském Ďolíčku těsně prohráli 1:2. Konec základní části jim tak vůbec nevyšel a v nadstavbové části musí zabrat, jelikož na čtrnácté a patnácté místo mají náskok pouhých tří bodů a na poslední České Budějovice "jen" čtyři.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Důležité vítězství, které nám dává do nadstavby určitý klid. Pardubice vstoupily do obou poločasů aktivněji než my, zejména první část úvodní půle od nás nebyla dobrá. Pak jsme se zlepšili i z hlediska presinku a dostupování. Stav 1:0 je vždycky ošemetný, o to víc mě mrzí, že jsme si to nepohlídali a hned po přestávce inkasovali. Podobný průběh zápasu nás v minulých zápasech zlomil, i proto si toho vítězství vážím. Pomohli nám i střídající hráči. Dnes jsme měli konečně kvalitní lavičku, uzdravili se nám někteří marodi a po dvou měsících jsem měl pocit, že máme opravdu silné mužstvo. Před utkáním jsme si řekli, že to pojmeme jako hokejové play off a zkusíme vyhrát každý další zápas. Nadstavbu bereme i jako příležitost rehabilitovat se před našimi fanoušky za celou sezonu. Nechceme to jen dohrávat, jde o prémie, o umístění. Od dobrých výsledků se chceme odrazit do další sezony."

Radoslav Kováč (Pardubice): "Dobře jsme do toho vstoupili, i když jsme neměli nějakou vyloženou šanci. Pak jsme z utkání trochu vypadli a Bohemka šla do vedení, i druhou půli jsme ale začali dobře a srovnali jsme. Měli jsme připravená střídání, že tam dáme v 60. minutě do ofenzivy Zlatohlávka s Daňkem, bohužel jsme ale brzy znovu inkasovali. To byla trestuhodná chyba, před bránou to musíme urvat pryč, musí tam být více agresivity a důrazu. Na tohle doplácíme celou sezonu. Je to škoda, pro nás by byl každý bod dobrý. V nadstavbě bude hodně záležet na prvních dvou zápasech, které hrajeme doma, na ty se musíme perfektně připravit."