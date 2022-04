Kliku jako od blázince měla Plzeň. Teplice první mečbol nevyužily

Právě on byl ústřední postavou Teplic. Po změně stran srovnal, dvacet minut před koncem pak nahrál Vondráškovi na druhou branku žlutomodýrch. „Na začátku mu to nešlo. Trošku jsem ho o půli zpražil, pak to byl náš nejlepší hráč, vzal prapor do svých rukou. Nebylo to ale jako minulý týden proti Českým Budějovicím, kdy o přestávce v kabině něco prolétlo vzduchem. Teď jsem to spíš hodil do klidu. Sami hráči si uvědomili, že nesmíme prohrát, přiblížil Jarošík.

Trubač měl po dlouhé době v zápase gól a asistenci, hlavně ve druhém poločase byl na hřišti opravdu vidět. „Jestli si cením stejně asistence jako gólu? Já si hlavně cením toho získaného bodu, protože za stavu 1:2 nastřelila Bohemka tyčku. Cítil jsem na týmu, že má na výhru, místo toho jsme málem prohrávali o dvě branky. Bůh ví, jak by to jinak dopadlo. Takhle vidím remízu jako spravedlivou,” řekl Daniel Trubač smířlivě.

Klokani nevyhráli v lize podesáté za sebou. V příštím kole čeká Teplické zápas ve Zlíně

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)

Branky: 51. Trubač, 71. Vondrášek - 33. Křapka, 55. Hronek. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Kotalík - Franěk (video). ŽK: Puškáč (Bohemians). Diváci: 2131.

Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Kučera (68. L. Mareček), Trubač, Boljevič (68. Prošek) - Jukl (21. Kodad, 90. Vachoušek) - Žák, Sejk (68. Ledecký). Trenér: Jarošík.

Bohemians: Valeš - Bederka, Křapka, Vondra - Dostál (85. Nový), Jindřišek, Květ (77. D. Mareček), Fulnek - Beran (46. Bartek) - Chramosta (61. Vaníček), Hronek (85. Puškáč). Trenér: Veselý.