Boj o evropské poháry odstartovali liberečtí fotbalisté bezbrankovou remízou s lídrem tabulky. Na pátou příčku zajišťující poslední příčku v pohárech ztrácejí již jen dva body.

Souboj libereckého Slovanu s pražskou Slavii | Foto: ČTK

Ačkoliv jde v této fázi o hodně, úvodní půlhodina nenabídla nic, co by přítomné diváky zvedalo ze sedaček. Pražané nicméně po půl hodině hry zvýšili tlak a byli lepším týmem. Slávisté se v první části dožadovali hned tří penaltových kopů, ale ani v jednom případě rozhodčí jejich prosby nevyslyšel. Vyložené šance se ale sešívaní nedočkali, a do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.