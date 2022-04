V posledním kole se povedlo dostat do čela tabulky střelců útočníkovi Slovácka Václavu Jurečkovi, ten rozhodl dvěma proměněnými penaltami o výhře 2:0 nad Libercem a v tabulce střelců se dostal na první místo se 14 zásahy.

Jasné cíle Slovácka pro nadstavbu: udržet čtvrté místo a sebrat Spartě pohár

„Trošku v hlavě to je, ale nějak to nevnímám. Moje rodina to hodně sleduje, jsou mí velcí fanoušci. Důležité jsou body, jak se daří týmu. Musíme hlavně zvládnout finále poháru,“ zůstává skromný Jurečka, který vyhlíží finále poháru proti Spartě.Se 13 góly si na Jurečku brousí zuby trojice vlčáků.

Velká konkurence

Nejvíce šanci na vyrovnání Jurečky měl slávistický záložník Ondřej Lingr, který měl v utkání se Zlínem několik nadějných střel, přesto ho ale Matěj Rakovan třikrát v nebezpečných pozicích vychytal. Jean-David Beauguel se v Plzni střelecky zadrhl, za posledních pět zápasů dal jediný gól a proti Mladé Boleslavi nehrál ani v základu, přesto se často ve vyložených šancích nemýlí.

Třiadvacetiletý střelec Baníku Ladislav Almási zase musel kvůli zranění vynechat poslední dvě utkání.

Do hry by se ještě mohla zapojit dvojice hráčů, která je v posledních zápasech ve velmi slušné formě. Ivan Schranz mohl svůj účet navýšit na 11 branek, proti Zlínu ale jeho gólovou střelu na brankové čáře doklepl jeho slávistický kolega Peter Olayinka.Tím druhým je útočník Tomáš Čvančara, který po přestupu z Jablonce nasázel za Spartu 10 branek v pěti zápasech.