Bitcoin i domy. Hvězdy Slavie a Sparty zhodnocují peníze, příkladem je Dubaj

Co má společného sparťan a slávista? Pokud se náhodou nepotkají v dresu národního týmu, vyjma lásky k fotbalu a touhy po triumfu si moc nepopovídají. Nebo ano? Přece jen by se našel ještě jeden společný jmenovatel. Alespoň u dvou hráčů – slávisty Tomáše Holeše a sparťana Matěje Pulkraba. Jsou to podnikatelé. Vydělané peníze neutrácejí, ale investují.

Tomáš Holeš (vpravo) při derby se Spartou | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Život profesionálního fotbalisty vypadá na první pohled lákavě. Luxusní auta, vnadné ženy, pohodlí… Ale nic netrvá věčně. Za pár let (dřív nebo později) ukončí kariéru. Bublina splaskne, a nejednu hvězdu čeká nevyzpytatelné období. Co pak? Možností je víc. Někdo zůstane u sportu jako trenér či komentátor, jiní se dají na byznys. A pak byste našli pár výjimek. Jsou i tací, kteří už nemusejí dělat nic. Stihli zajistit sebe i rodinu uvědomělými kroky. Právě k tomu se upnul Holeš. „Dělám maximum, abych rodinu zabezpečil," prozradil 28letý člen kádru české reprezentace. „Chci se o své blízké vždy postarat. K tomu musím šikovně investovat, aby nás jednou konec mé kariéry příliš nezasáhl," poznamenal. Takový je sen. A zdaleka ne pouze u sportovců. Mnozí lidé dnes – a speciálně v době inflace – řeší, co s penězi. „Neexistuje univerzální odpověď na otázku: Kam mám investovat?" uvedla nedávno v komentáři pro Deník uznávaná ekonomka Markéta Šichtařová. Základem jsou nemovitosti V případě zmiňované dvojice Holeš + Pulkrab to platí také, ale v jedné oblasti se potkávají. Oba investují do nemovitostí. A světe div se, přispěl k tomu i fotbal. Přes známosti se „sešli" u dalšího fotbalisty Aleše Matějů. Hráč italských Benátek rozjel s přáteli agenturu FHS EA, která je určená primárně sportovcům a zabývá se právě poradenstvím (nikoli zastupováním při přestupech, na to mají osobnosti vlastní agenty). Zatímco s nimi řeší fotbal, s partou manažerů z tzv. „consigliere" oblasti se baví o hodinkách i bitcoinu. „Je to hlavně o důvěře," zmínil Pulkrab, jenž si pochvaluje, jak se k němu chovají. „Jako k celebritě a influencerovi. Umějí nám sportovcům sehnat zajímavé výhody," přiblížil 24letý útočník. Holeš se díky nim začal zajímat o další možnosti výnosu z investování. „Jsem spíš konzervativní, ale zaujalo mě, že si Aleš Matějů koupil apartmán v Dubaji. Vím, že je to teď cesta. Může za to jednak zdražující se cena nemovitostí u nás a pak také obecně to, že je lákavé mít hezkou nemovitost někde v teple," usmál se slávistický záložník. Pulkrab přikývl a přidal svůj pohled: „U nemovitostí sleduju při hodnocení návratnosti investice jednak potenciální růst samotné ceny, tak i výši případného čistého nájemného. Věřím, že v řadě zahraničních zemí může být tento poměr aktuálně zajímavější než u nás." Je to tak, najdete vily ve Španělsku u moře, které stojí méně než domy v Praze (Brně). Na tuto skutečnost přišel i Ivo Ulich, bývalý fotbalista, jenž řídí rodinnou firmu na výrobu klik. Obchodní plán měl skvělý, tak si ještě nechal postavit dům na Seychelách. A ne pro sebe, nabízí jej bohaté klientele. Noc pro dva s all inclusive i kuchařem vyjde v resortu Villas Palm Royal na 45 tisíc korun. Jiný český sportovec má svůj ráj až v Tichém oceánu. Hokejista Alexandr Salák jezdí s rodinou do Indonésie. A když je mimo, atypický apartmán s bazénem na Bali pronajímá přes airbnb. „Děláme to primárně proto, že chceme mít nějaký profit," přiznal. Známá tvář je spíš riziko Zřejmě nejznámějším investorem z prostředí českého fotbalu je Vladimír Šmicer. Podniká v nemovitostech, teď řeší výstavbu apartmánů na horách, dále pronajímá hotely v Mariánských Lázních a také provozuje hotel v Tančícím domě v Praze, což mu před pandemií slušně vynášelo. V neposlední řadě se zapojil do dění v esportu. Přesto není úplně záhodno všem prozrazovat, do čeho investujete. O co máte zrovna zájem. Známá tvář dveře neotvírá, často může celou transakci dost zkomplikovat. „Příklady ukazují, že je to riziko," podotkl Pulkrab. A hráči se tím nechlubí ani v kabinách. Finance tam nejsou tématem číslo 1. „Detaily řešíme spíše vždy v úzkém okruhu s přáteli," dodal Holeš. Mimochodem, trenéři Slavie a Sparty se nemusejí bát. Oba fotbalisté nepropadli světu čísel. „Investicím se věnuju pár hodin v měsíci," prohlásil Holeš. „Já pár hodin za týden," dodal Pulkrab.