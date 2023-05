/FOTOGALERIE, VIDEO/ Více než osmdesát minut drželi krok, pozorně bránili a měli i své šance, ale stačily dva nezvládnuté momenty a fotbalisté Baníku Ostrava zůstali bez bodů.

Fanoušci Baníku proti Slavii Praha (25. dubna 2023). | Video: David Hekele

V úterním utkání 29. kola FORTUNA:LIGY svěřenci Pavla Hapala prohráli doma se Slavií 0:2, o čemž stejně jako na podzim rozhodl dvěma zásahy střídající karvinský odchovanec Matěj Jurásek. Slezané tak už nemají umístění v desítce po základní části ve svých rukou.

Zápas samotný mnoho krásy nepobral. V první půli se na smysluplnou šanci čekalo poměrně dlouho. Fanoušci Baníku se tak pobavili sami připravenou choreografií. Vzkaz na ní směřoval k majiteli klubu Václavu Brabcovi. „Vidíš to taky Václave? No uznej, že s tímhle materiálem v klubu se do Evropy vykročit nedá,“ stálo na transparentu u atletické dráhy. Vzápětí kotel vyšel s ještě větším nápisem: „Sezonu zahodili, ambice pošlapali.“

Po přestávce jim odpověděli svým choreem fandové z hlavního města: Pozor, ať se neudávíte touhou po moci, chachaři.

VIDEO: Sezonu zahodili, ambice pošlapali! Fanoušci se vyjádřili k situaci Baníku

V utkání byli podle očekávání aktivnější hosté, dvakrát zahrozil Jurečka. Ostravský gólman Letáček pak zneškodnil tutovku Van Burena.

Slezané měli možnost po akci Šehiče a Cadua, ale Brazilec do prázdné branky nezakončil. Po pauze se obraz hry nezměnil, blíže měl ke gólu Baník, když Koláře prověřil Cadu a břevno trefil Fleišman. Na druhé straně šanci Olayinky zablokoval Bitri. Vzápětí ale po rohovém kopu skóroval Jurásek.

Aby toho nebylo málo, tak vzápětí se prosadil stejný hráč znovu. Stejně jako na podzim se tak stal ve vzájemném střetnutí hrdinou.

Baník Ostrava – Slavia Praha 0:2 (0:0)

Branka: 82. a 84. M. Jurásek. Rozhodčí: Szikszay – Mokrusch, Volf. ŽK: Fleišman, Tijani – Zafeiris. Diváci: 9651.

Baník Ostrava: Letáček – J. Juroška, Bitri, Lischka, Fleišman – Kaloč – Cadu, Ji. Klíma (70. Šín, 87. Miškovič), Kuzmanovič (82. Almási), Šehič (87. Buchta) – Mu. Tijani. Trenér: Hapal.

Slavia: O. Kolář – Masopust (69. M. Jurásek), Ogbu, Holeš, Douděra (87. Bořil) – Zafeiris (87. Kačaraba), Oscar – Schranz, Jurečka (87. Hromada), Van Buren (64. Provod) – Olayinka. Trenér: Trpišovský.