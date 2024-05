/FOTOGALERIE/ Dvanáct let čekají fotbalisté ostravského Baníku na výhru v Edenu, na hřišti pražské Slavie. A čekat budou i nadále, úvodní duel nadstavby zcela ovládli domácí hráči. Vyhráli 5:0! Dvě branky vítězů dal Mojmír Chytil, po jedné Ivan Schranz a střídající Matěj Jurásek s Václavem Jurečkou, jenž se s 16 góly osamostatnil na čele tabulky střelců. Baník, který hrál od 52. minuty bez vyloučeného Abdullahiho Tanka, může v neděli přijít o čtvrté místo.

Slavia si připsala nejvyšší triumf v ligové sezoně. Nad Baníkem zvítězila nejvýrazněji od května 2003, kdy ho deklasovala 7:0. Vršovičtí v nejvyšší soutěži s Ostravou popatnácté za sebou neprohráli a ideálně se naladili na klíčové derby na Spartě, které je na programu za týden.

"Musíme doufat, že budou všichni zdraví. Bude nutné opět podat perfektní výkon, aby byla šance uspět. Nesmíme dělat fauly, penalty, dávat si vlastní góly. Naopak musíme zvládat emoční momenty, aby tentokrát hrály v náš prospěch," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Baník v Edenu šetřil některé hráče na příští domácí duel s pátou Mladou Boleslaví a zaplatil za to nejtěžším debaklem v lize od srpna 2014. "Na klíčové utkání jsem každopádně bral ohled. Když jsem dnes viděl udělování karet, takový Boula by osudovou žlutou dostal jistě, hraje agresivně. Je to na mých bedrech, tak jsme k tomu přistoupili. Ale kromě Tanka budou příště všichni k dispozici," uvedl trenér Baníku Pavel Hapal.

Favorit hned v první minutě předvedl jednu z akcí, na něž chtěl spoléhat. Douděra z pravé strany odcentroval, Provod však hlavou nedokázal zakončit přesně. Také další nebezpečí přicházelo z této strany. Chytil našel na zadní tyči Bořila, který ale zamířil jen nad břevno.

Když pak domácí ve 24. minutě okopírovali úvodní akci, síť už rozvlnili. Eden však ještě slavil úvodní trefu zbytečně. Rozbor u videa ukázal, že Douděrův centr na zakončujícího Provoda prodloužil v ofsajdu stojící Schranz, a tak gól nemohl platit.

O čtyři minuty později už Baník od pohromy nezachránilo nic. Holeš našel v šestnáctce Bořila, který ještě vylepšil pozici pro Schranze. Proti němu se nejprve skvělým zákrokem předvedl brankář Markovič, jenže střelec se důrazně prodral k odvážné dorážce hlavou a jeho gól už platil.

"Ta situace se odehrála hodně rychle. Ucítil jsem šanci, rozhodl jsem se tam prostě vletět. Mám pocit, že oni zbourali mě. Myslím, že toto by udělal každý útočník a každý hráč v našem týmu," prohlásil Schranz.

Domácí vedli, ve zbytku úvodního poločasu si ovšem zahrávali. Kubalův volej prosvištěl těsně nad břevnem a Tankův nájezd zastavil v poslední chvíli Ogbu obranným skluzem. Šehič pak naservíroval ideální centr Rusnákovi, který hlavou zblízka přestřelil.

Na začátku druhého dějství ovšem hosté odpadli. Douděrovu střelu hned ve 48. minutě nasměroval efektní patičkou do sítě Chytil. Za došlápnutí na Holeše navíc krátce poté inkasoval rovnou červenou kartu Tanko, který byl vyloučen také v prvním vzájemném duelu na podzim.

Pak už byl zápas jen otázkou skóre. Střídající Jurečka si v 55. minutě snadnou dorážkou do prázdné branky připsal 16. gól v ligové sezoně. Jen o jednu branku méně má Chytil poté, co si u jeho trefy připsal Schranz druhou asistenci v zápase.

"Zápas splňoval všechny parametry velkého utkání, jako vždy s Baníkem. Výsledek vypadá jednoznačně, ale je za ním hodně práce a úsilí. Při fotbalovém svátku jsme byli produktivní, trávník byl vynikající jako při zápasech venku v evropských pohárech," uvedl Trpišovský.

Hosté byli na kolenou a pátý gólový úder jim v 78. minutě uštědřil další střídající hráč Jurásek. Ostravský komplex z pražských "S" se ještě prohloubil, Baník v lize neporazil Spartu a Slavii již 30 zápasů. "Pět gólů mě mrzí, to je hodně. Teď se musíme nachystat na domácí zápas. Věřím, že to bude něco úplně jiného," řekl Hapal.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Zápas splňoval všechny parametry velkého utkání, jako vždy s Baníkem. Během sezony se hodně zlepšil, je to nepříjemný soupeř. Výsledek vypadá jednoznačně, ale je za ním hodně práce a úsilí. Při fotbalovém svátku jsme byli produktivní, trávník byl vynikající jako při zápasech venku v evropských pohárech. Jsme rádi, že Schranz je zdravý, že je zpátky a zvládl už celý zápas. Má typologii, kterou v týmu celkem postrádáme. Přesně takové hráče potřebujeme. Jak důrazně šel za prvním gólem, to nám v minulých zápasech chybělo. Po zákroku na Holeše ve mně hrklo, měl jsem o něj velký strach. On je další díl skládačky, který je pro tým strašně důležitý. Pojede ještě na vyšetření, ale zatím to nevypadá vážně. Teď máme týden, abychom se připravili na derby na Spartě. Venku to bude zase jiný zápas. Musíme doufat, že budou všichni zdraví. Bude nutné opět podat perfektní výkon, aby byla šance uspět."

Pavel Hapal (Ostrava): "První půle byla z naší strany velmi slušná. Zápas z mého pohledu rozhodovaly tři situace. Gól na 1:1, co jsme měli vstřelit, ale nedali ho. Nekoncentrovanost při inkasovaném gólu hned po přestávce a pak samozřejmě červená karta. Snažili jsme se i o deseti s tím něco udělat, ale už to bylo nad naše síly. Udělali jsme chyby v defenzivě, červená zápas jasně přelomila. Pět inkasovaných gólů mě mrzí, to je hodně. Teď se musíme nachystat na domácí zápas. Věřím, že to bude něco úplně jiného. Samozřejmě jsem naštvaný, že byl Tanko i podruhé v sezoně proti Slavii vyloučený. Potřebovali bychom ho v dalších zápasech, ale teď nám minimálně na jeden příští vypadne. Pokud jde o jeho zákrok, ještě jsem ho úplně neviděl. Nevím, jestli to byl úmysl nebo spíš shoda okolností."

Slavia Praha - Baník Ostrava 5:0 (1:0)

Branky: 48. a 58. Chytil, 28. Schranz, 55. Jurečka, 78. Jurásek. Rozhodčí: Szikszay - Kříž, Volf - Radina (video). ŽK: Schranz - Rusnák, Blažek. ČK: 52. Tanko (Ostrava). Diváci: 18.028.

Slavia: Staněk - Holeš (69. Zima), Ogbu, Vlček - Douděra, Ševčík (79. Tecl), Oscar, Bořil (74. Jurásek) - Schranz, Provod (46. Jurečka) - Chytil (74. Tijani). Trenér: Trpišovský.

Ostrava: Markovič - Blažek (60. Frydrych), Lischka, Pojezný - Grygar (87. Takács) - Rusnák (77. Šudák), Klíma (60. Rigo), Šín, Šehič - Tanko, Kubala (60. Adediran). Trenér: Hapal.