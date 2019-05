Slavia tady oslavila zisk titulu. Je to zasloužený mistr?

Myslím, že jo. Už jen kvůli tomu, jak mají kvalitní a široký kádr. Že se dokázali poprat s náročným programem, který měli. Klobouk dolů před nimi. Já jim musím jenom poblahopřát.

S mistrem jste doma neprohráli. První zápas na podzim 2:1, teď 0:0. To je cenné, že?

To jo. Jak jsem říkal, zápasy s nimi jsou strašně těžké. Jsme rádi, že jsme to zvládli, a doufám, že nám ten bodík pomůže.

Teď máte Slavii i v pohárovém finále. Bude to jiný zápas?'

Asi ne, zase nikdo nebude chtít udělat chybu a zase to bude na nože. My se na to musíme připravit hlavně psychicky.

Trápí vás ofenziva, gól jste nedali už 460 minut…

Někdy jste nahoře, někdy dole. Ale je fakt, že nám to tam nepadá.