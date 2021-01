Po nezdaru se Slováckem udělal domácí trenér Luděk Klusáček několik změn v sestavě, první ligový start si mezi tyčemi zelenobílých odbyl Hugo Jan Bačkovský. A v prvním poločase měl spoustu práce, zaměstnával ho nejen aktivní forward Čvančara. Jednadvacetiletý brankář se vyznamenal i při gólové šanci Mondeka.

Také Pražané měli hned několik slibných příležitostí. Jenže bez efektu – selhali Květ, Hůlka i Vacek, několikrát začaroval také opavský gólman Fendrich. Těsně před přestávkou ještě mohli zaúřadovat hosté, Žídek hlavičkoval těsně vedle tyče.

Naopak druhý poločas začal z obou stran výrazně opatrněji. Na vážnější moment se čekalo až do 67. minuty. V tu dobu se sice Bohemians dostali do vedení zásluhou Romana Květa, jenže hlavní arbitr Cieslar úvodní branku zápasu po poradě s videorozhodčím odvolal kvůli ofsajdovému postavení Puškáče.

Ve zbytku utkání si ani jedno mužstvo možnost na změnu skóre nepřipravilo, za zmínku stojí jen nevydařené zakončení domácího Nováka. Na bezbrankové remíze nic nezměnilo ani šest nastavovaných minut.

„Chtěli jsme hrát na vítězství, ale je potřeba říct, že příležitostí jsme neměli tolik, abych řekl, že remíza je nezasloužená. Naše řešení bylo hektické, moc spěcháme. Co se týče neuznané branky, pro nás je složité hodnotit to z lavičky. Moc tam nevidíme. Rozhodčí se takhle rozhodli, pro mě je spíš záhadou, že to celé trvá pět nebo šest minut, ale tím to nezpochybňuji. Opravdu to nedokážu posoudit. Bod je pro nás ale málo,“ zhodnotil bitvu kouč Bohemians Luděk Klusáček.

„Získali jsme bod ze hřiště soupeře, který je pro nás cenný. Věděli jsme, že postupem času se stane terén velmi těžkým a bude nám váznout kombinace. V první půli byl soupeř trochu víc na balonu, ale více brankových příležitostí jsme si vytvořili my. Škoda. Kdyby se nám podařilo dát v první půli gól, soupeř by to měl těžké. Po změně stran to byl spíš boj, trošku nám zatrnulo při neuznané brance. Bod ale bereme,“ řekl po utkání Lukáš Černín, jeden z opavských trenérů.

Klokani tak dál čekají na první vítězství v roce 2021, neurvali ho ani ve třetím zápase a z posledních čtyř duelů vytěžili jen dva body. Přesto se posunuli na třinácté místo. V sobotu na "Klusáčkovce" čeká městské derby se Spartou. Opava se o den později představí proti Brnu.

Bohemians 1905 - SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Cieslar – Podaný, Petřík. ŽK: Vacek – Juřena, Fendrich. Hráno bez diváků

Bohemians 1905: Bačkovský - Hůlka, Krch, Jindřišek – Dostál, Vacek (90. Necid), Ljovin, Květ (80. Novák), Vaníček (90. Hronek) – Pulkrab (73. Vodháněl), Puškáč.



SFC Opava: Fendrich – Březina, Didiba, Žídek (C) – Mondek, Nešický, Schaffartzik, Hellebrand, Kania – Lukáš Holík (90+1. Večerka), Čvančara (75. Juřena).