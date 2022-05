Pokorná Plzeň se chce přiblížit titulu, Sparta hraje o Vrbovu budoucnost

„Myslel jsem, že bude náročné sem dostat současného trenéra Sparty, ale taťka neváhal ani vteřinu a řekl, že jednoznačně přijede. On si to na tam vykomunikoval se svým PR týmem a dostal zelenou. Jsem za to šťastný," řekl spokojený Limberský. Několik fanoušků Sparty svým krokem ale Vrba pořádně popudil.

Ultimátum od vedení

„Ať v Plzni rovnou zůstane. Zachraňujeme sezonu a dozvíme se, že se Vrba bude kamarádíčkovat s Limberským, ostuda." „Poslední kapka. Vrba musí maximálně po sezoně přestat trénovat." To jsou nejčastější reakce fanoušků Sparty na jejich diskuzních fórech.

UEFA si znovu došlápla na Slavii. Trest za frankfurtskou euforii přijde později

Sparta může v Plzni živit titulové naděje, proti neoblíbenému soupeři musí ale na jeho půdě vyhrát tak, aby si udržela alespoň matematickou šanci. Není navíc tajemstvím, že vedení Sparty dalo Vrbovi jasné ultimátum. Prohra s Plzní a se Slováckem ve finále poháru by velmi pravděpodobně znamenala Vrbův konec na Letné.