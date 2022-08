Z jeho slov je patrné, o jak důležité utkání se jedná. Slavia hraje o účast v podzimní části evropské pohárové soutěže a po úvodním klání k ní má dál než její soupeř. V Polsku se totiž sešívaným vůbec nedařilo. Už ve 29. minutě poslal domácí do vedení López a po změně stran srovnal se štěstím Holeš. Už minutu nato ale chyboval střídající Palvšić a Raków stanovil konečné skóre na 1:2 z pohledu Pražanů.

Takový výsledek se může stát, horší byl ale výsledný dojem ze hry Slavie. Hosté ohrozili soupeřovu branku jen jedinou přesnou střelou, takže právě ofenzivu budou muset do odvety vylepšit. Koneckonců chuť si spravili už v dalším kole domácí soutěže.

Slavia bude mít co dohánět, v Polsku neoslnila. Porážku mírnil šťastlivec Holeš

Slavia totiž doma v Edenu doslova zametla s Pardubicemi, kterým nasázela rovnou sedm branek. Trefil se Douděra, Lingr, dvakrát Usor a rovnou hattrick zaznamenal často kritizovaný Tecl. Stane se právě on tajnou zbraní proti polskému soupeři?

„Jsem rád za něj, směrem ke čtvrtku je jen dobře, že při absenci některých útočníků je další možností. Ať už od začátku zápasu, nebo v průběhu utkání. Myslím si, že mu to i pomůže. Je to hráč, který má na prvním místě úspěch Slavie, hodně se trápí tím, když úspěšní nejsme. Teď nám výrazně pomohl, to tomu rozpoložení pomůže a jsme rádi, že máme na čtvrtek další možnost,“ komentoval hned po utkání proti Pardubicím trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

On i celý tým věří, že důležitým faktorem bude domácí prostředí a fanoušci Slavie. Proti domácím bude naopak hrát řada zranění a menších bolístek. „Jsou tam nějaké šrámy, které některým hráčům v neděli nedovolily zúčastnit se zápasu. Je tam nějaká šance u Lukáše Provoda a uvidíme u Yiry Sora, jestli bude schopný přes prášky hrát alespoň část utkání. Všichni, kdo mají bolístky, to musí překousnout a dát do toho ve čtvrtek absolutně všechno,“ říká před odvetou Trpišovský.

Kanonáda v Edenu. Slávisté nasázeli Pardubicím sedm gólů

Pokud Slavia nenaváže na ligový výkon proti Pardubicím a rapidně nezlepší dojem z prvního vzájemného zápasu, na podzim si žádnou z evropských soutěží nezahraje. „Nebylo by to dobré pro nás ani pro fanoušky. Přišli bychom o evropské zápasy, zkušenosti, které můžeme nabrat. I pro mě a nás všechny jsou to speciální zápasy, na které se speciálně chytáme, vystoupení z české scény. Nikdo z nás o to nechce přijít, všichni pro to teď musíme udělat všechno,“ uvědomuje si jediný úspěšný střelec z prvního utkání Tomáš Holeš.

Sám kapitán sešívaných si je vědom, že jeho tým proti Rakówu v úvodním střetnutí nezanechal dobrý dojem a je co zlepšovat. „Musíme se zlepšit hlavně v přístupu. Běžecky to musí vypadat jinak než v Polsku, taky tam náš výkon byl takový bojácný. Musíme to doma rozbalit úplně jinak, třeba jako o víkendu proti Pardubicím,“ říká.

Pokud se to slavistům povede, můžou udělat poslední krok na cestě do Evropské konferenční ligy. Jedním z úkolů bude vsadit na správného střelce. Bude jím právě Tecl, který v posledním kole nadchl českou Fortuna ligu?

