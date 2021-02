Zdroj: RedakceReportéři napříč zemí se ptali fotbalistů i funkcionářů ze svého okolí na to, zda Vrba získá se Spartou titul. Výsledek vidíte – většina oslovených soudí, že ne. Proč ta skepse? Častokrát zaznělo, že rudou družinu by nespasil ani věhlasný kouč, třeba Jürgen Klopp.

„Sparta nemá dobrý kádr,“ řekl o ambiciózním, ale strádajícím klubu Tomáš Šupák, útočník divizního Rýmařova. „Potřeboval by špičkové hráče,“ dodal Pavel Cigoš, trenér Boršic hrajících krajský přebor na Zlínsku.

Celkem se do průzkumu zapojilo na 160 fotbalových osobností převážně z nižších pater fotbalových soutěží. Řada z nich kromě odpovědi přidala svůj komentář. „Jako fanoušek Sparty nemám z jeho příchodu radost. Trenér je to asi kvalitní, ale to jeho arogantní vystupování se nikomu nelíbí,“ řekl Přemysl Šroub, trenér divizního týmu z Katovic.

Zatímco příznivci a legendy vesměs Spartu zkritizovali, najdou se osobnosti, které krok vedení chválí. „Vrba tým pozvedne,“ poznamenal Pavel Drsek, jenž prožil svá nejlepší léta v Německu a teď vede Varnsdorf.

Každopádně je jisté, že se nový kouč bude muset na Letné setsakra snažit. Jinak se pracuje v Plzni nebo u reprezentace a jinak pod Danielem Křetínským…