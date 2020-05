PRŮZKUM: Souhlasíte s tím, aby pokračovala fotbalová liga?

Fotbal v Česku se vrací na scénu - bez diváků, s přísnými opatřeními. Co vy na to? Je to dobrý nápad, nebo krok špatným směrem? Zapojte se do průzkumu Deníku.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Většina fanoušků netrpělivě vyhlíží sobotu (a co teprve sázkaři). První zápas na českých hřištích je vnímán jako návrat do normálního života. Ale co na to ostatní? Jak se tváří na nekonečné fotbalové diskuse? Důležitá poznámka: podobný průzkum už udělala televizní stanice ARD - německá veřejnost se v něm vymezila proti fotbalu. S pokračování Bundesligy tam nesouhlasilo hned 56 procent dotázaných (celkem odpovědělo 1074 respondentů). Jako dobrý nápad to označilo 31 procent oslovených lidí. Byl jsem na pěti testech. Němci teď neponechávají nic náhodě, všímá si Pavlenka Přečíst článek ›

Autor: Redakce