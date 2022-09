Jihočeši začali aktivně a odměnou jim byl rychlý vedoucí gól, o který se hlavou postaral Michal Škoda. Domácí to probudilo z letargie, ale své šance nedokázali proměnit, a tak šli do šaten s jednobrankovým mankem.

To srovnali čtvrt hodiny po změně stran zásluhou kanonýra Puškáče. Ten měl na kopačce i další gól, Janáček si s jeho střelou z dálky ale poradil. Domácí se hnali za vítězným gólem, ale když už se vše schylovalo k remíze, z ničeho nic udeřili hosté. A to hráč, který do Budějovic přestoupil teprve den před zápasem, mladý slovenský obránce Sluka. Ze šťastného (pro domácí samozřejmě nešťastného) nákopu překonal Valeše a tři body putovaly na jih Čech.

"Náš vstup do utkání byl špatný. Zejména v úvodních patnácti minutách nám to neběhalo a byli jsme všude druzí. První poločas byl z naší strany špatný. Nebyly tam emoce a nebezpečné akce. Druhá půle už byla lepší. Měli jsme i souvislejší tlak. Po vyrovnání to vypadalo tak, že jdeme za druhou brankou. Nechápu ale rozhodují gól. Zápas měl končit minimálně remízou. I kvůli našim fanouškům mě mrzí, že prohrajeme druhý domácí zápas po sobě," smutnil trenér Veselý.

Bohemians Praha 1905 - Dynamo České Budějovice 1:2 (0:1)

Branky: 59. Puškáč - 13. Škoda, 85. Sluka. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler - Szikszay (video). ŽK: Puškáč - Sluka, Sladký, Čmelík. Diváci: 4202.

Bohemians: Valeš - Köstl (85. Koubek), Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák (55. Jánoš), Kovařík (55. Hála) - Hronek (81. Mužík), Beran - Puškáč (81. Novák). Trenér: Veselý.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Sluka - Čolič (78. Sladký), Čmelík (90. Grič), Čavoš, Hellebrand (90. Hora) - Zajíc (77. Hais), Škoda (73. Skovajsa). Trenér: Weber.

