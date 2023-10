Fotbalisté Bohemians na úvod sezony vyhráli dvakrát na stadionech svých soupeřů, ale od té doby na další bodový import čekají. Po prohrách v Budějovicích a Plzni neuspěli první říjnovou neděli také v Mladé Boleslavi. Tam padli 1:2, rozhodující trefu zajistil svému týmu sedm minut před koncem Matěj Pulkrab.

Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili na domácím hřišti soupeře z Bohemians 2:1. | Foto: Jiří Koros

Oba celky se od úvodního hvizdu pustily do útočení, na první výraznější příležitost se čekalo do 25. minuty. Prekop našel volného Matouška, ale tomu se před prázdnou domácí brankou zamotal míč pod nohy. I v případě úspěchu by se ale neradoval, jelikož okamžitě rozhodčí odmával ofsajd.

Vzápětí se zranil domácí útočník Hilál. Po krátkém ošetření se vrátil do hry, ale okamžitě to vypadalo, že dlouho nebude pokračovat. Ovšem po jedné z akcí a závaru před brankou mu přihrál Fulnek a Hilál hlavou otevřel skóre. A po pár minutách už musel definitivně ze hřiště, nahradil jej Pulkrab.

Vršovičtí klokani toho dopředu příliš nevymysleli a do šaten se tak šlo za stavu 1:0. Po změně stran byli domácí hráči blízko navýšení skóre, Pulkrab ale tváří v tvář nepřekonal brankáře Jedličku a ten po následném rohu vyrazil i dobře umístěnou hlavičku Karafiáta.

Boleslavští hráči byli hodně aktivní, ale postupně začali vystrkovat růžky také Pražané. Dokázali i srovnat, když se v 54. minutě prosadil Hůlka, videorozhodčí ale gól zrušil kvůli ofsajdu. Uběhlo ale dalších pět minut a hosté se tentokrát radovali už oprávněně. Kovařík poslal míč na zadní tyč a tam už nezaváhal Matoušek - 1:1.

Domácí hráči si chtěli vzít vedení zpět a znovu se pustili do útočení. Matějovského střelu ale zlikvidoval Jedlička. Minuty ubíhaly a hosté se soustředili hlavně na bránění. Odolávali až do 83. minuty, kdy Ladrovo centr jemně tečoval hlavou do sítě Pulkrab - 2:1!

Fanoušci Středočechů už pomalu slavili tříbodový zisk, ale v samém závěru jim pořádně zatrnulo, když se v šestnáctce opřel do míče v dobré pozici Kovařík, branku ale těsně minul.

Trenér Pražanů Jaroslav Veselý i přes závěrečnou snahu - a i podruhé málem úspěšnou - o vyrovnání uznal, že soupeř vyhrál zaslouženě. "Boleslav si za tím až na výjimky po celý zápas víc šla. Neříkám, že byla o tolik lepší, ale bylo cítit, že do toho dala víc. Přes jednoduchou hru a druhé balony nás dostávali nás pod tlak. Měli jsme pasáže, druhou polovinu prvního poločasu po gólu to z nás jako by spadlo. Pak jsme se zase dostali pod tlak ve druhém poločase. Po vyrovnání utkání směřovalo k remíze, bohužel jsme nezachytili jednoduchou řešitelnou věc. Ale myslím, že Boleslav byla o ten gól lepší."

Kouč Mladé Boleslavi Marek Kulič souhlasil se svým protějškem Veselým, že domácí tým vyhrál zaslouženě. "Měli jsme v utkání více gólových šancí. Za stavu 1:1 jsme se trochu báli, že je nedáváme a může to skončit všelijak. Ale naštěstí jsme ten kýžený gól dali a tři body zůstávají doma."

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:0)

Branky: 29. Hilál, 84. Pulkrab - 60. Matoušek. Rozhodčí: Hocek - Machač, Hádek - Zelinka (video). ŽK: Mužík (Bohemians). Diváci: 3331.