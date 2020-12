„Víme, že mají rozkolísanou formu,“ přikývne Ondřej Kúdela, jeden z vůdců pražské Slavie. Právě mistr, který přijede dnes na západ Čech, může slovenského kouče definitivně popravit.

Pokud by Viktoria padla, ztráta na Slavii by narostla na hrozivých patnáct bodů. „Bude to velký zápas,“ věští Guľa. „Věřím v sílu domácího prostředí,“ dodává. Jeho pohled je pochopitelný. Statistiky mluví jasně.

Slávisté vládnou

„Víme samozřejmě, že doma jsou silní a budou mít navíc obrovskou motivaci dokázat, že mají kvalitu,“ je si vědom kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Také on (dozajista) zná fakta. Plzeň za poslední rok, kdy ji vede Guľa, doma ztratila body pouze jednou. Před necelými třemi týdny, právě v době černé série, prohrála s letos velmi dobrou Karvinou. Jinak v roce 2020 ovládla všechna utkání v Doosan Areně.

Se Slavií se však potkali pouze v Edenu, kde remizovali a prohráli, přičemž ani jednou neskórovali. Při druhém vzájemném utkání dokonce Pražané potvrdili mistrovský titul. Celkově nezvítězila Plzeň nad červenobílými už čtyřikrát. Naposledy slavila v únoru 2019.

„Ve středu začne zápas a bude úplně jedno, kolik bodů máme nebo nemáme náskok. Proti Plzni to nebude nic jiného než těžký duel, budeme to muset co nejlépe zvládnout a získat body,“ nedívá se Trpišovský do minulosti.

„Bereme to jako možnost vrátit se do boje o nejvyšší příčky,“ kontruje plzeňský kapitán Jakub Brabec. Nejen o to půjde, hraje se také (podle všeho) o osud kouče Guľy.