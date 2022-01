Admira zápas odvolala. Sparťané si zahráli proti sobě, výhru slavili mladí

Domluvit si tuto zimu soupeře k zápasům na zahraničním soustředění dá v současné situaci spoustu práce. Když se vám to povede, přijde na řadu to nejhorší - čekání na to, zda to váš oponent na poslední chvíli kvůli covidu nezruší. Slávisté přišli o všechny tři zápasy, sparťané o ten první. Ve středu měli hrát ve španělské Marbelle proti rakouskému celku Admira Wacker, ale to se nakonec nekonalo. Trenér Pavel Vrba tak svůj tým rozdělil na dvě půlky, které si dvakrát třicet minut zahráli proti sobě modelové utkání.

Sparťané si zahráli modelový přípravný zápas proti sobě. Výhru 3:1 slavila parta v bílých dresech. | Foto: AC Sparta Praha

Na první pohled starší a ostřílenější sestava nastoupila v modrých dresech, bílé na sebe navléklo převážně dravé mládí. A to slavilo úspěch. I když tentokrát na výsledku vůbec nezáleželo, po gólech Haraslína, Krejčího mladšího a Juliše vyhráli 3:1, za modré skóroval Sejk. "Utkání ukázalo, že máme velmi dobrý, široký kádr. Všichni hráči odvedli dobré výkony. Po té nepříjemnosti, kdy byl zrušen přípravný zápas s Admirou, to mělo i kondiční parametr, který jsme chtěli. Nikdo se nezranil. Myslím si, že budeme s utkáním spokojení," řekl Vrbův asistent Luboš Loučka, který vedl vítězný bílý tým. Modrý tým: Heča – Wiesner, Čelůstka, Hancko, Højer (31. Ryneš) – Pešek, Dočkal, Pavelka, Hložek, Laco Krejčí – Čvančara. Bílý tým: Holec – Gabriel, Panák, Vitík, Suchomel – Minčev, Sáček, LK37, Karabec, Haraslín – Pulkrab (31. Juliš). Dalším naplánovaným zápasem je ten sobotní proti ruskému celku FK Rostov. Hrát se planuje od 15.30 hodin a fanoušci jej mohou sledovat na sparťanském webu.