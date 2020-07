Do zástupu obdivovatelů se naposledy přidal věřte či ne kouč Slavie! „Má můj velký obdiv. Je neuvěřitelně vyspělý,“ zmínil Jindřich Trpišovský v pořadu Tiki Taka.

O Hložkovi nebyla řeč jen tak náhodou. Rodák z Ivančic se u veřejnosti stal nejlepším hráčem FORTUNA:LIGY dle mínění fanoušků. Pro někoho překvapení, pro jiné ani ne. „Je to oblíbený hráč,“ řekl někdejší fotbalista Petr Švancara s tím, že aby se někdo jako dorostenec prosadil ve Spartě, musí být dobrý. Statistiky mladíka toto tvrzení nijak nerozporují. Naopak Hložek si letos v lize připsal sedm gólů, dalších sedm branek připravil. Jeho sprinty a dribling s míčem děsí soky (a baví tábor „rudých“).

Kvůli tomu všemu se nabízí palčivá otázka, zda bude Hložek předvádět své umění na tuzemských hřištích také v následující sezoně. „Mým cílem je získat se Spartou titul,“ líčil Hložek před rokem, když dostal od vedení novou smlouvu.

Ale teď? Ačkoliv jsou v jeho okolí podobné spekulace doslova tabu, dilema má jak on, tak Sparta.

Zájem z ciziny je čím dál větší. Nejnovější zprávy naznačují, že v Německu asi přitlačí na pilu.

Dortmund a Lipsko, stále nejvážnější zájemci o služby české naděje, už prý dostaly z Letné strohý vzkaz týkající se peněz. Zněl zhruba takto: patnáct milionů eur, jinak nic.

Je to málo, je to akorát?

Těžko říct.

V době koronavirové nejistoty se zdá být částka zajímavá, ale podstatné je třeba i to, kolik by Sparta inkasovala z případného dalšího přestupu Hložka dál.

Ačkoliv agent Pavel Paska několikrát zopakoval, že na přestup má jeho hvězdička čas, je nabíledni, že ani on by svou ovečku nedržel zuby nehty na Letné.

Za pozornost stojí i to, že Lipsko i Dortmund jsou (na rozdíl od Interu Milán nebo Neapole, dalších zájemců o Hložka) známé tím, že se nebojí vsadit na mladíky (viz třeba Christopher Nkunku, resp. Erling Haaland či Jadon Sancho). „Když takhle bude pokračovat, dostane se do velkého evropského klubu,“ podotkl Trpišovský.