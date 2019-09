Pořádnou ostudu si uřízl rakovnický fotbalový rozhodčí Milan Šefara. Při utkání krajského přeboru mladšího dorostu Beroun vs. Slaný byl totálně opilý, na lajně dělal podivné kousky, dokonce upadl a nemohl chvíli vstát. „A tohle udělá při zápase dětí,“ kroutil hlavou jeden z diváků, kteří Šefarův „kousek“ natočili a udělali z něj hit na facebooku.

Milan Šefara // Unhošť ve vypjatém duelu nakonec výhru uhájila // TJ Unhošť - Sokol Jedomělice 3:2, I.B.tř.,sk.A, 3.11.2013 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Hned reagoval také Středočeský fotbalový svaz. Šéf komise rozhodčích Pavel Mareš stáhl nominaci Šefary na odpolední zápas mužů ve Zdicích a podle předsedy SKFS čeká rozhodčího disciplinární řízení. „Takové chování by možná zasluhovalo okamžitý trest, ale necháme to na disciplinárce. Každopádně my nic takového tolerovat nebudeme,“ vzkázal Miroslav Liba.