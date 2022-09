Úplně nejvíc se to projevuje na sociálních sítích. Twitterový účet založil klub koncem srpna. Od té doby nastřádali přes 7 600 fanoušků, což je mimochodem větší číslo, než jakým se může pochlubit přes polovinu prvoligových klubů.

Důvod? Vtípky, fóry. Snad každý, kdo alespoň trochu fotbal sleduje, zaznamenal originálně pojatou sestavu. Pod Ještědem se tak dozvěděli, že v bráně soupeře mohou čekat stavbyvedoucího, obranu zpevňuje vysokoškolský učitel, po křídlech jezdí zásobovač a kurýr a klíč k soupeřovým obranám má v útoku zámečník.

Drsný fotbal na Šumavě. Na Klatovsku chodí hráči do sprch přes bar

Tamní twitterový mág perlil ale už o pár dní dříve. To když nabídl srovnání obou celků, z něhož vyplývá, že ačkoliv proti sobě nastoupí týmy, které dělí několik soutěžních úrovní, půjde vlastně o úplně vyrovnané soupeře. Vždyť v obou městech najdete rozhlednu, oba kádry disponují fotbalistou jménem Stejskal a jak z Liberce tak z Rokycan je to 290 Km do Brna.

Když je řeč o Brnu, víte, že má na sociální síti méně fanoušků?

Sláva, kterou získali díky pohárovému losu, s sebou pochopitelně přináší i zájem novinářů a veřejnosti. Západočeši proto na dvacet minut otevřeli trénink právě pro ně. Jak to dopadlo? To se dozvíte v dalším vtipném tweetu.

Nejslavnějším fanouškem FC Rokycany se stal bezesporu věhlasný Zlatan Ibrahimovič. Švédský kanonýr si dokonce nechal na své tělo vytetovat klubové logo. Nebo snad ne?

Díky sociálním sítím mohli fanoušci trochu lépe poznat i jednotlivé hráče fotbalových Rokycan. Tak třeba o gólmanovi Danu Houdkovi už víme, že si umí naprosto dokonale postavit zeď.

Před velkými zápasy dávají týmy občas nahlédnout i do šaten. I v Rokycanech tak učinili a ukázali Libereckým tu, která čeká právě na ně. A protože dvě tamní obory, gólman Vliegen a útočník van Buren, pocházejí z Belgie, respektive Nizozemí, přidali i komentář právě v tamním jazyce.

Nechybělo málo a v Rokycanech před zápasem proti Liberci přivítali výraznou posilu. Do klubu chtěl totiž podle renomovaného italského novináře přestoupit Cristiano Ronaldo. Ovšem vše prý nakonec ztroskotalo na ovci…

A k jednání o příchodu nového kouče nedošlo vůbec. Odmítli ho už na WhatsAppu…

Jiná fotbalová hvězda, Kyllian Mbappé z Paris St. Germain, zase neudržela smích při odpovědi na otázku, zda si dokáže představit, že by si zahrála právě proti Rokycanům.

Nejen fotbalové hvězdy jsou ale inspirací rokycanským tvůrcům obsahu na sociální síti. Co takhle přejmenovat město podle slavného boxerského hrdiny?

Přes Twitter spolu komunikují i oba týmy. Tak třeba Liberec před pár dny zveřejnil na tom svém pro rokycanského protivníka fotku s náčrtem taktických pokynů. Západočeši na to zareagovali opět originálním způsobem sobě vlastním.

Utkání začíná na rokycanském fotbalovém stadionu 14. září v 16:30. A pro dojíždějící fanoušky, lístky si můžete koupit i na místě na úplně všech pokladnách před utkáním.