Neuvěřitelný vlastní gól bývalého ligového fotbalisty a reprezentanta Patrika Gedeona pomohl fotbalistům Kladna, aby v předposledním podzimním kole divize B zdolali svého soka z Chomutova, s nímž v posledních letech pravidelně prohrávali. V sobotu ale přidali ještě branku z penalty a vyhráli 2:0.

V utkání proti druholigovému Ústí ptřil mezi nejlepší hráče na hřišti chomutovský Patrik Gedeon na snímku vlevo. | Foto: Ilustrační foto: J. Průša

Rozhodčí Štěřík už pomalu bral píšťalku do úst, aby první půli ukončil, když někdejší hvězda pražské Slavie a pořád výtečný veterán Patrik Gedeon (43) přihrál Tomáši Svobodovi a ten dával brankáři Švejdovi malou domů. Jenže míč kopačku kladenského odchovance přeskočil a skončil v bráně. Tenhle moment zápas rozhodl.



„Já se docela divil, jak mu tam ty malé domů dávali. Jednou jim to nevyšlo a nám to pomohlo,“ usmál se kladenský stoper Štěpán Hanzlík, který si souboj s ex-kladenským gólmanem střihl také – v 83. minutě.



To rozhodčí nařídil pokutový kop za Kunartovo sražení talentovaného dorostence Pospíšila a kopat šel právě Hanzlík. Známý fotbalový vtipálek Miroslav Supáček označil souboj podle rodišť aktérů Hřebeč – Buštěhrad a vyhrála Hřebeč, Hanzlík perfektním kopem nedal Švejdovi naději.

„Jsem rád, že jsem po zranění mohl týmu pomoci, pak už jsme to dohráli. Pospa hraje výborně, snad v Kladně zůstane co nejdéle,“ pochválil Hanzlík mladého Tadeáše Pospíšila, který hrál jen chvilinku, ale stihl toho dost. Kromě penalty třeba i ránu k tyči nebo prohození zmíněného Gedeona, který je starší o 27 let!



Kladno tak přes řadu šancí konečně doma Chomutov zdolalo. Za šest let v divizi to bylo poprvé, předtím třikrát prohrálo, z toho jednou na penalty. „O tom jsem ani nevěděl. Ale nedáváme góly, mohli jsme mít klid dřív. Je potřeba dřít to i na tréninku úplně naplno, jinak se v tom nezlepšíme,“ dodal ještě Hanzlík.