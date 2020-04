„Z mého pohledu je to trochu moc brzo, ale zase tady uvolní místo někomu dalšímu. Když přijde výhodná nabídka, nemůžeme se v Česku moc rozmýšlet,“ míní Martin Vaniak, nekdejší reprezentant, který s mladými brankáři v akademii Sigmy pracuje.

Finanční parametry transferu zveřejněny nebyly, je ale jednoznačné, že Hanáci škodní nebudou.

„Jsem rád, že mohu říct, že Sigma je schopná vyslat dalšího svého odchovance do špičkového evropského klubu. Odchod hráče v takto nízkém věku je v první řadě velká prestiž, která je odměnou nejen pro klub, ale i pro samotného hráče za jeho tvrdou práci. Ve druhé řadě se také jedná o finanční hledisko. Pokud by se Radek v budoucnu prosadil v A-týmu Manchesteru, nebo přešel do jiného klubu, finanční satisfakce by pro Sigmu byla zajímavá,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Ladislav Minář.

Jsou to páni fotbalisté, říká o tréninku s United

Vítek je považován za velký talent. V Sigmě chytal už v 16 letech celostátní ligu devatenáctek. Pozorovatele zaujal i v zápasech za reprezentaci do 17 let. Prošel si stážemi v Southamptonu a právě Manchesteru United, kde okusil i trénink s prvním mužstvem.

„Bylo to zrovna v době, kdy hrál Manchester zápas Evropské ligy v Astaně. Jelikož už měl jistý postup, poslal tam hlavně mladé kluky, kteří nehrají běžně v základu. Odjeli tam i mladí gólmani, takže pak potřebovali nějakého brankáře do tréninku, volba padla na mě. Byl to hlavně střelecký trénink, takže jsem si zachytal,“ popsal talentovaný brankář, který si na tréninku vyzkoušel i spolupráci se španělskou hvězdou Davidem de Geou.

„To byla pro mě velká škola a snažil jsem se něco odkoukat. Všichni ale byli skvělí, jsou to páni fotbalisté,“ dodal mladý český reprezentant, který má teď další učednická léta před sebou.

V Anglii si chtějí gólmana vychovat sami

„Mám pocit, že tady ještě mohl nějakou chvíli zůstat. Na druhou stranu, pokud tady je finančně zajímavá nabídka, tak se nemůžeme v Česku zase tolik rozmýšlet. Radek půjde zkusit tu svou šanci a tady se uvolní místo pro dalšího brankáře, který může růst a může být také evropskou třídou,“ uvedl Vaniak.

„Navíc pro Anglii je ten jeho věk tak akorát. Starší brankáře už nechtějí. Chtějí s nimi pracovat a vychovat si ho sami,“ doplnil.

Vítek podle něj upoutal především svou postavou. Už v šestnácti má dva metry.

„Somatotyp hraje velkou roli. V takových klubech chtějí, aby to byl opravdu velký a urostlý chlap, což Radek je. Samozřejmě taky musí i něco umět. Radek v sedmnácti chytá za devatenáctku, tak bezesporu něco umí. Otestovali si ho i na zkoušce. Má samozřejmě spoustu nedostatků, ale to je v jeho věku normální,“ podotkl Vaniak.

„Teď bude pracovat na tom, aby je odstranil. Musí se hlavně sžít s prostředím. Jsou tam sice další Češi, můžou si pomoct, ale je to přechod do jiné země, na jiný styl, na jiný trénink, na jiný přístup k hráčům. Všechno si musí srovnat v hlavě a ustát to. Když to zvládne, tak určitě může uspět,“ dodal na závěr.