Chtěl jsem do ligy, což se nesplnilo, život jde dál, říká Magera mířící do Záp

Uvažoval, že se s rodinou natrvalo přestěhuje do Brna. Jenže z plánu sešlo. Fotbalista Lukáš Magera opouští Zbrojovku půl roku před vypršením smlouvy a přestupuje do třetiligových Záp. „Do Brna jsem šel s tím, že chci postoupit do ligy, což se nesplnilo a mrzí mě to. Život jde dál, začíná zase nová kapitola a věřím, že Zápům pomůžu,“ sdělil v úterý Deníku Rovnost útočník Magera.

Lukáš Magera. | Foto: Deník / Lubomír Stehlík

Bývalý reprezentační forvard strávil ve Zbrojovce rok a půl. Hned po svém příchodu předloni v létě se zařadil mezi opory mužstva a ve 28 zápasech navlékl kapitánskou pásku. Dohromady zaznamenal v brněnském dresu 17 branek ve 45 duelech. Lukáš Magera

Věk: 37 let

Post: útočník

Kariéra: Baník Ostrava, Kladno, Temešvár (Rumunsko), Swindon Town (Anglie), Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno

Úspěchy: vítěz 1. české ligys Baníkem Ostrava (2004), vítěz českého poháru s Baníkem Ostrava (2005)

Počet zápasů v 1. lize: 253

Počet gólů v 1. lize: 59

Počet zápasů v české reprezentaci: 4

Počet gólů v reprezentaci: 1

Počet zápasů v Brně: 45

Počet gólů v Brně: 17

Počet asistencí v Brně: 8 Vůdčí osobnost týmu si oblíbili brněnští fanoušci, klub se s oporou rozloučil emotivním videem na internetových stránkách. „Moc za něj děkuji. Když jsem ho viděl, uvědomil jsem si, že už nezažiju atmosféru, jaká byla na stadionu při zápasech,“ povídal se smutkem v hlase sedmatřicetiletý fotbalista. Ještě pod koučem Pavlem Šustrem patřil neochvějně do základní sestavy, na podzim pod ním sedmkrát naskočil od první minuty, tři branky dal a na tři přihrál. Jenže po nástupu Miloslava Machálka usedl na lavičku, ve čtyřech střetnutích posbíral v součtu pouze na 95 minut a do statistik se nezapsal.



„Lukáš u nás odvedl fantastický kus práce, od prvních dnů potvrzoval, jak příkladný je profesionál. Jeho vytížení v závěru podzimu už ale bylo menší, a proto jsme ve spolupráci s ním hledali odpovídající řešení. Lukášovi patří za jeho služby a přístup obrovský dík,“ sdělil na klubovém webu sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár. Magera se od kouče Machálka dozvěděl, že ani na jaře se jeho pozice nezlepší. „Chtěl jsem pokračoval, ale trenér měl jinou představu. Řekl mi na rovinu, že chce dát prostor hráčům, které si tam přivedl, a nepočítá se mnou ani na střídačku,“ pravil Magera. Magera předčasně končí ve Zbrojovce. Vrací se do domovských třetiligových Záp Přečíst článek › Dostal ještě nabídku od druholigové Líšně, ale upřednostnil Zápy. „Ozval se mi trenér Líšně, ale musela by se domluvit vedení klubů a šlo by jen o půl roku. Majitel Záp mi nabídl smlouvu na rok, od začátku jsem s ním byl nejvíc v kontaktu. Líšeň bych asi řešil, kdyby nevyšly Zápy,“ objasnil Magera. Druhý celek B skupiny České fotbalové ligy ve 195 centimetrů vysokém útočníkovi získal účinnou zbraň. „Chceme vyhrát ČFL. Našimi nejlepšími střelci jsou stopeři Duben s Pávkem a bek Hašek. Magerovo jméno mě napadlo hned. I když to zpočátku vypadalo jako velké sousto s malou nadějí,“ prohlásil šéf Záp František Mašek. Kdyby Magera zůstal v Brně i na jaře, nejspíš už z jižní Moravy neodejde. „S manželkou jsme si říkali, že se přestěhujeme do Brna a prodáme byt v Poděbradech. Třeba bych pracoval a jezdil hrát nižší soutěž. Ovšem od vedení Zbrojovky nepřišla možnost, že bych tam i potom zůstal. Takže jsem jsem se soustředil, abych si našel něco u nás,“ líčil autor 59 prvoligových tref. Zbrojovka za Líšeň a naopak. Gólmani Halouska a Šustr se chtějí stát jedničkami Přečíst článek › Zápy nejsou profesionální klub a postup do druhé ligy není reálný kvůli nevyhovujícími stadionu, takže Magera už se poohlíží po zaměstnání. „Musím myslet na zadní vrátka. Tady se trénuje jen odpoledne a čtyřikrát týdně, musím si najít na dopoledne práci, která by mi vyhovovala,“ pravil Magera. Zbrojovce přeje, aby dotáhla vytoužený postup do nejvyšší soutěže. „V mužstvu jsou kvalitní hráči na druhou ligu. Záleží, jak obstojí v domácích zápasech, když soupeři přijedou bránit. Ale tým je poskládaný tak, aby hráči chodili do rychlých brejků, jsou techničtí. Samozřejmě je to o psychice, odešli jsme Pavlasem (Petr Pavlík – pozn. red.) dva starší hráči, moc jich už v týmu nezbylo. Doufám, že to kluci zvládnou,“ dodal Magera. JAROSLAV KÁRA

